Galatasaray Devler Ligi'nde evinde bir başka! 13 maçta 3 yenilgi
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray, Aston Villa'yı evinde 1-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar bu sezon Devler Ligi'nde üst üste 3. galibiyetini elde etti.
UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 5. haftasında Galatasaray evinde İngiliz ekibi Aston Villa ile karşılaştı. Sarı-kırmızılılar, ilk yarısı 0-0 sona eren müsabakadan 1-0’lık skorla galip ayrıldı. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla puanını 9’a çıkardı.
DENİZ GÜL ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE İLK GOLÜNÜ ATTI
Galatasaray’ın tek golünü Deniz Gül kaydetti. Müsabakanın 77. dakikasında Gabriel Sara’nın sağ kanattan ortasında Wilfried Singo’nun kafa vuruşunda savunmanın uzaklaştıramadığı meşin yuvarlağı Deniz, kafa vuruşuyla ağlara gönderdi ve skor 1-0 oldu. 22 yaşındaki futbolcu böylece Şampiyonlar Ligi’nde ilk golünü kaydederken, bu sezonki gol sayısını da 2’ye çıkardı. Maça yedek başlayan Deniz Gül, 62. dakikada Eren Elmalı’nın yerine oyun girdi.
ASTON VILLA'YA KARŞI İLK MAÇTA GALİP
Galatasaray, Aston Villa ile ilk oynadığı maçtan galip ayrılmayı başardı. Sarı-kırmızılılar, İngiliz takımlarıyla 29. kez mücadele ederken, 8. galibiyeti elde etti. Aslan, bu müsabaka öncesinde İngiliz takımlarından Manchester United, Arsenal, Chelsea, Liverpool, Leeds United, West Bromwich Albion, Tottenham ve Manchester City ile karşı karşıya gelmişti.
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE ÜST ÜSTE 3. GALİBİYET
Galatasaray, Aston Villa maçıyla bu sezon Devler Ligi’nde üst üste 3. galibiyetini elde etti. Cimbom böylece bu turnuvadaki galibiyet serisini 4. kez egale etti. Sarı-kırmızılılar daha önce deplasmanda Lille’i 4-2, evinde de Stuttgart’ı 2-0’lık skorlarla mağlup etmişti. Aslan, Şampiyonlar Ligi’nin 6. haftasında 8 Aralık Salı günü Yunanistan’da AEK ile oynayacak.
BU SEZON RESMİ MAÇLARDAKİ GALİBİYET SERİSİ 8'E ÇIKTI
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde evinde Barcelona’ya mağlup olduktan sonra kaybetmedi. Sarı-kırmızılılar, Aston Villa müsabakasıyla bu sezon resmi maçlardaki galibiyet serisini 8’e çıkardı. Cimbom bu süreçte ligde Gençlerbirliği, Fenerbahçe, Konyaspor, Amed Sportif Faaliyetler ve Samsunspor’u, Şampiyonlar Ligi’nde de Lille, Stuttgart ve Aston Villa maçlarını kazandı.
EVİNDE İNGİLİZLERE GEÇİT YOK
Galatasaray, İngiliz takımlarıyla evinde yaptığı son maçlarda aldığı iyi sonuçlar bir yenisi de Aston Villa karşısında ekledi. Sarı-kırmızılılar bu maçla birlikte İngiliz ekipleriyle oynadığı son 4 maçı kazandı. Aslan daha önce Liverpool’u 2, Tottenham’ı da 1 kez mağlup etti.
OKAN BURUK'TAN İNGİLİZ TAKIMLARINA KARŞI 5. GALİBİYETİNİ ALDI
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Aston Villa müsabakasıyla birlikte İngiliz takımlarıyla 9. maçını oynadı. Buruk, sarı-kırmızılılar ve Başakşehir’in başında çıktığı bu karşılaşmalarda 5. galibiyetini elde etti. Deneyimli teknik adam diğer maçlarda 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet almıştı.
MARIO LEMINA SAKATLANDI
Sarı-kırmızılıların Gabonlu futbolcusu Mario Lemina sakatlığından dolayı oyuna devam edemedi. Bir pozisyon sırasında belinden sakatlanan Lemina, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından kendini denedi. Daha sonra orta sahada kendini yere bırakan Mario Lemina’nın yerine 74. dakikada Lesley Ugochukwu girdi.
ORGANİZASYONDA SON 13 İÇ SAHA MAÇININ 10'UNDA YENİLMEDİ
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 13 iç saha maçının 10'unda mağlup olmadı. Sarı-kırmızılılar, 26 Kasım 2019 tarihinde Belçika ekibi Club Brugge ile 1-1 berabere kaldığı maçla başlayan süreçte sahasında oynadığı Şampiyonlar Ligi karşılaşmalarında 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı. Söz konusu karşılaşmalarda 22 kez ağları sarsan Galatasaray, 18 kez de kalesinde gol gördü.
GALİBİYET ÜÇLÜSÜ DENİZ'DEN
Müsabakanın ardından Galatasaraylı futbolcular galibiyeti taraftarlara giderek kutladı. Ayrıca skorboardlardan Galatasaray'ın kurucusu Ali Sami Yen'in, 'Maksadımız İngilizler gibi toplu bir halde oynamak, bir renge ve bir isme malik olmak ve Türk olmayan takımları yenmek' sözü gösterildi. Galibiyet golünü atan Deniz Gül de taraftarlara üçlü çektirdi.