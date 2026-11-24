Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) eski genel başkanlarından ve eski Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin, 89 yaşında yaşamını yitirdi.

Türk siyasetinin deneyimli isimlerinden ve CHP'nin eski genel başkanlarından Hikmet Çetin hayatını kaybetti. 89 yaşındaki Çetin'in vefat haberi siyaset dünyasında üzüntüyle karşılandı.

HİKMET ÇETİN KİMDİR 1937 yılında Diyarbakır'ın Lice ilçesinde doğan Hikmet Çetin, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu. Devlet Planlama Teşkilatı'nda çeşitli görevlerde bulunduktan sonra siyasete atılan Çetin; Başbakan Yardımcılığı, Dışişleri Bakanlığı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı görevlerini üstlendi. Çetin, 18 Şubat 1995 ile 9 Eylül 1995 tarihleri arasında Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olarak görev yapmıştı.

Çetin'in vefatının ardından taziye mesajları yayımlandı.

KURTULMUŞ: DERİN ÜZÜNTÜYLE ÖĞRENDİM

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş sosyal medya mesajında "TBMM Başkanlığı başta olmak üzere devletimizin çeşitli kademelerinde görev üstlenen Sayın Hikmet Çetin’in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı

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ÖZEL: MÜSTESNA BİR İSİMDİ

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel de mesajında şu ifadelere yer verdi: Çok üzgününüz. Kıymetli Genel Başkanımız Hikmet Çetin’i kaybettik. Önceki Genel Başkanımız, TBMM Başkanımız, Dışişleri Bakanımız Hikmet Çetin; devlet adamlığıyla, siyasi nezaketiyle, bilgi ve birikimiyle hepimize örnek olmuş müstesna bir isimdi. En zor günlerimizde hep yanımızda, omuz başımızdaydı. 19 Mart sürecinde rahatsızlığına rağmen mücadele otobüsümüzün üzerinden inmezdi. Yaşına, yorgunluğuna, hastalığına aldırmadan demokrasi mücadelemize omuz verdi. Yılların tecrübesini taşıyan ama mücadele azmiyle hepimizden genç olan büyüğümüzdü. Onun devlet adamlığı kadar vefasına, cesaretine ve yol arkadaşlığına da şahidiz. Çok sevdiğim, çok kıymet verdiğim Genel Başkanıma Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Seni hiç unutmayacağız.

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