Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından, emekli aylıklarında artış sağlayacak düzenlemeyle ilgili basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Söz konusu düzenlemeyi yıl sonundan önce tamamlamayı planladıklarını belirten Yılmaz, şöyle konuştu:

"Hazine ve Maliye, Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlıklarımız, Strateji ve Bütçe Başkanlığımız, Sosyal Güvenlik Kurumu ile bu çalışmayı sürdürüyoruz. Prim gün sayısı ve yaş önemli diye ifade ettik. Farklı yöntemler, farklı alternatifler var. Hepsinde de esas olan enflasyonun üzerinde emeklimize iyileştirme yapmak. Bunu da hakkaniyet ve adaletle gerçekleştirmek. Bu çerçevede de işte prim gün sayısı ve yaş önemli unsurlar. Çalışma henüz bitmiş değil. Dolayısıyla bittiğinde Meclisimizin takdirine sunduğumuzda detayları kamuoyu da öğrenmiş olacak."

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "İşin özü, emeklilerimizin geneline yönelik bir iyileştirme ve enflasyonun üzerinde bir artış." dedi.