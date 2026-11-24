5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel taciz! Sapık yakalandı
İstanbul'da, C.K. isimli istismarcı, ekmek almaya giden 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel tacizde bulundu. Olayın ardından rahat tavırlarıyla dikkat çeken ve kayıplara karışan şüpheli C.K. kısa sürede yakalandı. Küçük çocuğun psikolojisinin bozulduğu ve kimseyle konuşmadığını öğrenilirken, yaşanan o anlar ise saniye saniye kameraya yansıdı
İstanbul'da olay, geçtiğimiz Cumartesi günü Esenyurt Yenikent Mahallesi'nde yaşandı. C.K. isimli tacizci, evden ekmek almaya giden 2 kız çocuğu takip etmeye başladı.
ABLA VE KARDEŞİ TAKİP ETTİ
Abla, kardeşini apartman girişinde bırakarak çöp atmaya giderken, şüpheli ise takip ettiği çocuğun yanına geldi.
5 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA CİNSEL TACİZ
İHA'daki habere göre etrafta kimsenin olmadığından emin olan C.K. ise 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel tacizde bulundu. Olayın ardından rahat tavırlarıyla dikkat çeken şüpheli elleri cebinde olay yerinden uzaklaşırken, aile durumu polis ekiplerine bildirdi.
POLİS KISA SÜREDE YAKALADI
Yaşanan cinsel taciz sonrasında 5 yaşındaki çocuğun psikolojisi bozulduğu ve aile bireyleri dahil insanlarla konuşmadığı öğrenilirken, kaçan şüpheli için polis çalışma başlattı. Kısa sürede yakalanan şüpheli C.K., gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
"GÖRÜNTÜLER KANIMIZI DONDURDU"
Yaşanan olay hakkında konuşan komşuları Emre Tunur, "Şahıs mahalleye geliyor ve ekmek almaya giden 2 kardeşi takip ediyor. Eve yöneldiklerinde ablası çöp atmaya gidiyor, kardeşi ise kapı önünde bekliyor. Daha sonra şüpheli bu süreçte bina girişine 5 yaşındaki kızı çağırarak cinsel tacizde bulunuyor. Çocuğun olay sonrasında psikolojisi bozuldu, kendi yakınlarına bile korkarak bakıyor.
Aile benim komşum, bu olayla karşılaştı ve öğrenince hemen şikayetçi olduk. Polis geldi ve şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Şahıs güvenlik kamerasında gördüğümüz kadarıyla çok rahattı, sanki daha önce defalarca bu işi yapmış gibiydi. Kanımız dondu görüntüleri görünce" dedi.