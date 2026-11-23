Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"Güncellenen orta vadeli programı kamuoyumuzla paylaştık. 2027 bütçemizin halkımızın tamamının ihtiyaçlarını dikkate alarak hazırladık. Ekonomide dayanıklılığın korunmasını ve güçlendirmesini hedefleyen bütçe görüşmeleri Gazi Meclisimizde devam ediyor. Plan ve Bütçe Komisyonu'na yansıyan görüntülere bakmak bile hükümetimiz ve muhalefet partiler arasındaki farkı çok net ortaya koymaktadır. Bazı muhalefet aktörleri şov ve nümayiş peşinde koşmak dışında sadre şifa olacak hiçbir şey yapmıyor. Fikir üretemeyen muhalefetin notunu milletimizin vereceğine inanıyorum.

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"Türkiye ekonomisinin son yıllarda elde ettiği kazanımların altında istikrar ve güven unsurları yatmaktadır. Türkiye önüne çıkarılan pek çok engeli istikrar ve güven ortamı sayesinde aşmıştır. Milletimizin bize duyduğu güveni boşa çıkarmamak yönünde harcadığımız çabalar Türkiye'yi bu günlere taşımıştır. Güven ve istikrarı aşındırmaya yönelik her türlü girişimin hedefi öncelikle ekonomimizdir, refahımızdır, büyümemizdir. Türkiye başta 70'ler ve 90'lar olmak üzere yakın tarihinde güven ve istikrar eksikliğinin faturasını çok ağır ödemiş bir ülkedir. Ülkenin 70 sente muhtaç bırakıldığı kötü günlerini hepimiz çok iyi hatırlıyoruz.

IMF'nin kapısını çalmak zorunda olduğumuz günleri hatırlıyoruz. 24 yıldır Türkiye'yi bu duruma hamdolsun düşürmedik. Ekonomimizi hedef alan saldırılardan kanlı terör eylemlerine, toplum ve siyaset mühendisliklerine kadar güven ve istikrar ortamına kast eden nice teşebbüsü püskürttük. Hayata geçirdiğimiz proje ve eserlerle Türkiye'yi hak ettiği seviyelere getirdik. Savunma, diplomasi, eğitim, ulaştırma, yatırım ve hizmetlerde ülkemizin yüzünü ağartan başarılara imza attık.

Cuma günü savunma sanayi alanında tarihi bir gün yaşadık. Bayraktar KIZILELMA'yı TSK'nın emrine vererek envanterine insansız savaş uçağı katan dünyada ilk ülke olmayı başardık. Ejderha adı verilen yönlendirilmiş enerji silahı ASELSAN'ın 51. kuruluş yıldönümünde 51 dronu aynı anda etkisiz hale getirdi. Her türlü kara kampanyaya rağmen Türkiye'yi savunma sanayinde dünya devi yapmaya inanmış yürekler var. Tek tuşla orduların baş belası hale gelen dronları yakan görünmez dalgalar var. Bu iki önemli gelişme Türkiye'nin potansiyeline, savunma sektöründe kardeşlerimizin gayretine duyduğumuz güvenin ne denli olduğunu göstermiştir.

Bunlar sadece birer başlangıçtır. İnşallah çok daha gelişmişini çok daha güçlüsünü de yapacağız. Daha güvenli gelecek istiyorsak, savunma sanayinde daha fazlasını başarmak durumundayız. Balıklar ürküyor diyerek füze denemelerimize karşı çıkanlara bakarsak bırakın yeni projelere imza atmayı, eskiyi bile mumla arar hale geliriz. Türkiye'nin en büyük şansı bu vizyonsuzların muhalefette bizlerin ise aziz milletimizin takdiriyle iktidarda olmamızdır. Bu değişim döneminde ülkemizin güvencelerinden biri Cumhur İttifakı'nın tam dayanışmayla hareket etmesidir. Savunma sanayinde durma lüksüne sahip değiliz. Hedefimiz savunma sanayinde tam bağımsız Türkiye'dir.

Ekim ayının son günleriyle Kasım ayı dünyada bütün gözlerin ülkemize çevrildiği bir zaman dilimi oldu. Aile meclisimiz olan Türk Devletleri Teşkilatı'nın 13. liderler zirvesini Ankara'da büyük başarıyla gerçekleştirdik. Ardından BM İklim Değişikliği Konferansı'nın 31. sine Antalya'da ev sahipliği yaptık. COP31 bugüne kadar düzenlenen en büyük uluslararası toplantıydı. Ülkemize yakışır başarıyla toplantıyı icra ettik. COP31 tüm katılımcıların takdirini topladı. Konferans 1 milyonu aşkın ziyaretçi sayısıyla en geniş katılımlı COP zirvesi olarak tarihe geçti.

Son gün ülkeler tarafından yapıcı tavır sergilenip, çatı kararda mutabakata varılabilseydi tabii ki daha iyi olacaktı. Ama herhalükarda bir sonraki müzakereler için kıymetli bir zemin oluştu. 95 ülke ve 7 uluslararası kuruştan toplam 102 lider, 300'ü aşkın bakanı iştirak ettiği zirvenin dünyada yankısı büyük oldu. Resmi heyetler, sivil toplum kuruluşları, yerel yönetimlerden yaklaşık 2 bin kişilik zirve takip edildi. 26 bin personel COP31 için sahada özveriyle görev yaptı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.

Sadece iklim kriziyle mücadele bağlamından değil COP31'i ekonomimiz açısından en verilmi şekilde değerlendirmeye çalıştık. Çin'le yaklaşık 15 milyar değerinde mutabakat zaptı imzalandı. Suudi Arabistan'la elektrik projelerindeki işbirliklerimizi derinleştirirken Kanada ile yeni teknolojide karşılıklı adımlar attık. Zirve'nin Antalyamızda oluşturduğu 2 milyar dolarlık ekonomik hareketlilğin çarpan etkisiyle 2 katına çıkacağına inanıyoruz.