Uçaktan inip ayrıldılar! Poşete sarılı halde 280 adet... Şoke eden röntgen!
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul Havalimanı'nda yapılan operasyonda İran uyruklu 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin uyuşturucu maddeleri poşete sararak yuttuğu ve midelerinde uyuşturucuyla İstanbul'a geldiği ortaya çıktı. Şüphelilerin vücudundan tam 280 adet kapsül halde uyuşturucu madde çıkarıldı
Habertürk TV'den Elif Yavuz'un haberine göre İran’dan İstanbul’a uçakla gelen zehir tacirleri polis ekiplerinin dikkati sayesinde yakalandı.
UÇAKTAN İNİP AYRILDILAR
Havalimanı kontrolünde yakalanmamak için uyuşturucu maddeleri poşetleyerek yutan şüpheliler, dikkat çekmemek için uçaktan iner inmez birbirlerinden ayrı hareket etmeye başladı.
HAVALİMANI POLİSİ ŞÜPHELENDİ
Valizlerini alan şüpheliler başka ülkelerin yolcuları arasına karıştı. Havalimanındaki narkotik polisleri, bu hareketlerden şüphelenince yolcuları yakın takibe aldı. Havalimanı çıkışında buluşan şüpheliler polis ekiplerince durduruldu.
RÖNTGEN GÖRÜNTÜSÜ HAYRETE DÜŞÜRDÜ
Gözaltına alınan şüpheliler hastaneye götürüldü. Şüphelilerin röntgenleri çekildi. Röntgen görüntüleri hayrete düşürdü. Zehir tacirlerinin mide ve bağırsaklarında kapsül halinde yüzlerce uyuşturucu madde tespit edildi.
280 ADET UYUŞTURUCU KAPSÜLÜ ÇIKARILDI
Hastanede tıbbi yöntemlerle şüphelilerin vücudundan tam 280 adet kapsül halinde uyuşturucu madde çıkarıldı. Gözaltına alınan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.