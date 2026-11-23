Spor yazarlarından Konyaspor-Beşiktaş maçı yorumu
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Konyaspor'u 4-2 mağlup etti ve haftayı 25 puanla 3. sırada tamamladı. Spor yazarları, Siyah Beyazlılar'ın Konyaspor maçındaki performansını değerlendirdi.
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Dusan Vlahovic (2), Leandro Trossard ve Vaclav Cerny'nin golleriyle Konyaspor'u 4-2 yenen Beşiktaş, 25 puanla 3. sırada yer aldı. Spor yazarları, Siyah Beyazlılar'ın Konyaspor deplasmanındaki galibiyetini kaleme aldı.
"ITALIANO'NUN DERS ÇIKARMASI ŞART"
Güntekin Onay (Hürriyet): "Beşiktaş, güle oynaya kolay galip geleceği maçları bu sezon ya kazanamıyor ya da zora sokuyor. Dün Konya’da yine benzer bir senaryo ile yüzleşti. 2-0’ı bulduktan sonra farka gideceği bir maç 2-2’ye geldi. Kasımpaşa maçında 2-0’dan 2-2’ye yakalanmıştı. Dün Konyaspor 2’nci golü 63’de değil daha geç bulmuş olsa yine puan kaybı yaşanabilirdi. Vincenzo Italiano’nun artık bu maçlardan ders çıkarması şart. Kasımpaşa maçında anlamsız değişikliklerle aldığı maçı rakibe adeta hediye etmişti. Trossard’ı bitime 15 dakika kala oyundan çıkartıp aylardır oynamayan Rashica’yı oyuna sokmak gibi bir hatayı dün yapmadı."
"BERABERLİĞİ BU KADAR GETİRMEMELİ"
Sinan Vardar (Fotomaç): "Beşiktaş ikinci yarıya bu kadar kötü başlamamalıydı. Beraberlikten sonra iki takım da orta sahayı çok kolay geçti ve pozisyonlar buldu. Maç tam bir gelgite dönmüşken Leandro Trossard harika bir golle Beşiktaş'ı yeniden öne geçirdi. Beşiktaş bu maçı kazandı ama artık bu iki farklı öne geçtiği maçlarda beraberliği bu kadar geri getirmemeli."
"ÜZERİNDE DURULMASI GEREKEN BİR MESELE"
Fatih Doğan (Sabah): "Beşiktaş hücumda gerçekten heyecan veriyor. Ancak 2-0'dan 2-2'ye yakalanmak, şampiyonluk iddiasındaki bir takım için üzerinde durulması gereken bir mesele."
"TEKNİK HEYETİN DÜŞÜNMESİ GEREKİR"
Murat Özbostan (Sabah): "Beşiktaş, Konya'da önemli bir eşiği geçti. Deplasmanda kazandı, moral buldu, derbi öncesinde özgüven depoladı. Taraftarın sevinmesi için sebep var. Teknik heyetin düşünmesi için de!"
"BU OYUN DERBİ İÇİN YETERLİ OLMAZ"
Mustafa Çulcu (Sabah): "Her iki takımın yumuşak karnı, savunma merkezi stoperler. Orkun olmayınca Beşiktaş'ın 2 ve 3. bölge organizasyonları ağır sekteye uğruyor. Maçın yıldızı Vlahovic olsa da çıkana kadar Ndidi gizli kahramandı. Orkun'un olmadığı maçlarda öne çıkıyor. Vlahovic sol ayakla iki kez denedi, biri kaleciden diğeri savunmadan döndü, "bu iş böyle olmayacak" dedi. Ayak değiştirdi, son kez sağ ayakla vurdu, golü buldu. İkinci golde kontrol ve vuruş tam bir santrfor ustalığıydı. Konyasporlu Dompe ise jeneriklik bir gol attı. Beşiktaş'ın deplasman ve her maçta gol yeme sorunu yine kendini gösterdi. Trossard çok etkiliydi. Beşiktaş Vlahovic, Trossard ve sonradan oyuna giren Cerny ile skoru elde etti ama güçlü bir oyun yoktu. Hocanın oyuncu değişiklik tercihleri tartışmaya açık. Derbi öncesi galibiyet moralleri yükseltti lakin bu oyun derbi için yeterli olmaz."
"GALATASARAY ÖNCESİ ALARM ZİLLERİ ÇALDI"
Atilla Gökçe (Milliyet): "Tüm değerler Beşiktaş’ın hücum aksiyonlarını etkili kullandığını ortaya koydu. Gelelim günün gerçeğine. Beşiktaş zaman zaman oyundan koptu. Top kayıpları çoğaldı. Savunma tel tel döküldü. Galatasaray maçı öncesinde alarm zilleri çaldı."
"CERNY MESAJ VERDİ"
Bilal Meşe (Milliyet): "Vallahi, İtalyan hocanın şu rotasyonlarından artık gına geldi! Adamın takıntısı mı var? Cerny’yi gördün mü hocam? 90+3’te Çek futbolcu önce golüyle son noktayı koydu, ardından hocasına adeta, “Beni yedek oturtma!” mesajını verdi. Evet, Kartal, önemli bir virajı kazasız belasız döndü, yarıştan kopmadı, darısı Galatasaray derbisine!"