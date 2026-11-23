Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde yıldırım düşen evdeki anne ve iki çocuğu yaralandı. Yakınlarının ise anne ve 2 çocuğunu, çamura sokup üzerlerine toprak atarak ambulansın gelmesi beklediği öğrenildi.

İHA'nın haberine göre Ergani ilçesi Aşağıbitikçi Mahallesi Pınarbaşı Küme Evlerinde bir eve yıldırım düştü. Odada oturan N.F. (28) ile çocukları O.F. (9) ve A.F. (8) yıldırım düşmesi sonucu yaralandı.

N.F.'nin babası Selahattin Fidan ve beraberindekiler, kızı ve iki torununu kazdıkları çamura sokup üzerlerine toprak attı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, traktör yardımı ile ambulansın bulunduğu yere götürüldü. Anne ve 2 çocuğu, ilk müdahalelerinin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilerek, tedavi altına alındı.

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Kızı ve iki torunu yıldırım düşmesi sonucu yaralanan Selahattin Fidan, "Kızım ve iki çocuğunun bulunduğu eve yıldırım isabet etti. Belden aşağıları komple uyuşmuştu. Paratonerimiz vardı ondan mı emmişti yoksa neden oldu bilmiyorum galiba bunun etkisi vardır. Belden aşağıları komple uyuşmuşlardı, çamura koyduk üzerlerine toprak attık daha önce böyle öğrenmiştik o enerjiyi daha fazla emmesi için. Daha sonra ambulansla Diyarbakır'a götürdüler durumları şu anlık iyi" dedi.