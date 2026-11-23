Gıda Perakendecileri Derneği (GPD) Yönetim Kurulu Başkanı Alp Önder Özpamukçu, 2027 yılına yönelik gıda enflasyonu beklentilerinden arz güvenliğine, değişen tüketici alışkanlıklarından raflardaki gıda güvenliği denetimlerine kadar sektörün önemli başlıklarını değerlendirdi.

Özpamukçu, 2027 yılında gıda fiyatlarındaki artış hızının uygulanan ekonomi politikalarının sonuçlarına ve üretim koşullarındaki iyileşmeye bağlı olarak kademeli şekilde yavaşlamasını beklediklerini belirterek, "Ancak gıda fiyatlarının seyrini yalnızca enflasyon politikalarıyla değerlendirmek yeterli değil. İklim değişikliği, kuraklık, su kaynaklarının azalması, tarımsal verimlilik, enerji, gübre, işçilik, lojistik ve finansman maliyetleri fiyatlar üzerinde belirleyici olmaya devam edecek" dedi.

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Merkez Bankasının son Enflasyon Raporu'nda 2027 yıl sonu gıda enflasyonun yüzde 24'e yükseltmesinin maliyet ve arz risklerinin sürdüğünü gösterdiğine ifade eden Özpamukçu, dezenflasyon süreciyle birlikte fiyat artışlarının daha öngörülebilir bir zemine oturmasını beklediklerini kaydetti. Özpamukçu, "Bunun kalıcı olabilmesi için tarımsal üretimde verimliliğin artırılması, üretim planlamasının güçlendirilmesi, tedarik zincirindeki kayıpların azaltılması ve üreticiden tüketiciye uzanan tüm süreçte maliyetleri düşürecek yapısal adımların atılması gerekiyor. Çünkü sürdürülebilir gıda fiyatları, yalnızca perakendenin değil, bütün gıda ekosisteminin ortak başarısıyla mümkün" dedi.

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"YAĞLI TOHUMLAR VE YEM HAMMADDELERİ ARZ GÜVENLİĞİ AÇISINDAN KRİTİK"

Türkiye'nin gıda arz güvenliği açısından en dikkatle ele alması gereken ürün gruplarının başında yağlı tohumların geldiğini belirten Özpamukçu, özellikle soya, ayçiçeği ve kanola ile protein bazlı yem hammaddelerinde dışa bağımlılığın önemli bir risk oluşturduğunu bildirdi.

Bu ürünlerde dışa bağımlılığın yalnızca bitkisel yağ arzını etkilemediğini, hayvancılık maliyetleri üzerinden et, süt ve diğer hayvansal ürünlerin fiyatlarına da doğrudan yansıdığını aktaran Özpamukçu, iklim koşullarına bağlı olarak buğday, arpa, bakliyat ve bazı meyve sebze gruplarında da üretim ve verimlilik riskleriyle karşılaşıldığını ifade etti.

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Özpamukçu, çözümün yalnızca ithalatı azaltmak olmadığını vurgulayarak şu değerlendirmede bulundu:

"Öncelikle ülkemizin üretim kapasitesini ve rekabet gücünü artırmak olmalı. Bunun için 39 üretim havzası temelinde planlı üretim yaklaşımının güçlendirilmesi, suyu verimli kullanan modern tarım teknolojilerinin yaygınlaştırılması, sertifikalı tohum ve doğru girdi kullanımının desteklenmesi, üreticinin finansmana erişiminin kolaylaştırılması gerekiyor. Ayrıca kooperatiflerin ve üretici birliklerinin ölçek kazanması, ortak depolama, lojistik ve pazarlama altyapısına kavuşması çok önemli.

GPD olarak yerel üreticinin yalnızca ürününü pazara sunmasını değil, sürdürülebilir, kaliteli ve planlı üretim yapabilen güçlü bir ekonomik yapıya kavuşmasını desteklediklerini aktaran Özpamukçu, "Tarımın stratejik bir sektör olarak ele alınması ve uzun vadeli üretim politikalarıyla desteklenmesi, arz güvenliğimizin temel şartı" dedi.

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TÜKETİCİ ALIŞVERİŞİNDE FİYAT KALİTE DENGESİ ÖNE ÇIKIYOR

Tüketicilerin alım gücündeki değişimin alışveriş davranışlarını belirgin biçimde etkilediğini aktaran Özpamukçu, tüketicilerin artık yalnızca hangi ürünü alacaklarına değil, ne zaman, hangi miktarda ve hangi fiyat avantajıyla alacaklarına da daha fazla dikkat ettiğini bildirdi.

Daha küçük ambalajlı ürünler, kampanyalı alışveriş, indirimli satış kanalları ve özel markalı ürünlerin bu nedenle daha fazla tercih edildiğini belirten Özpamukçu, "Özellikle hane büyüklüklerinin küçülmesi, yaşlanan nüfus ve değişen tüketim alışkanlıkları da bu eğilimi destekliyor. Özel markalı ürünler de artık yalnızca fiyat avantajı sunan alternatifler değil, kalite, güven ve erişilebilirliği bir arada sağlayan önemli ürün gruplarına dönüşüyor. Bu yönelimin bir bölümünün tüketicinin ekonomik koşullarına bağlı olarak şekillendiğini, bir bölümünün ise kalıcı bir alışveriş alışkanlığına dönüştüğünü düşünüyoruz" dedi.

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Perakendecilerin farklı gelir gruplarının ihtiyaçlarına uygun ürün çeşitliliği sunması gerektiğini vurgulayan Özpamukçu, kaliteli ürünlerin erişilebilir fiyatlarla tüketiciye ulaştırılmasının ve verimlilik sağlayan çözümlerin geliştirilmesinin önemine işaret etti.

"GIDA GÜVENLİĞİ BÜTÜN TEDARİK ZİNCİRİNİN SORUMLULUĞU"

Tarım ve Orman Bakanlığının taklit ve tağşiş yapan işletmeleri kamuoyuyla paylaşmasının tüketicinin bilgilendirilmesi ve sektörde farkındalığın artırılması açısından önemli olduğunu belirten Özpamukçu, tüketicinin güvenilir gıdaya erişiminin sektörün en temel sorumluluklarından biri olduğunu vurguladı.

Organize perakendede bir ürünün rafa girmesinin yalnızca ticari bir satın alma süreci olmadığını ifade eden Özpamukçu, tedarikçinin, üretim koşullarının, ürün kalitesinin ve mevzuata uygunluğun birlikte değerlendirildiği çok aşamalı bir kontrol süreci uygulandığını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Üyelerimiz tedarikçi yeterlilik değerlendirmeleri, işletme ve üretim tesisi denetimleri, ürün spesifikasyonları, analiz ve laboratuvar kontrolleri, parti ve lot bazında izlenebilirlik, soğuk zincir takibi gibi mekanizmalar uyguluyor. Tedarikçilerden mevzuata uygunluk, ürünün içeriği ve menşeine ilişkin doğru beyan, analiz raporları, üretim kayıtları, izlenebilirlik belgeleri ve kalite güvence sistemlerine ilişkin taahhütler talep ediliyor.

Ancak burada önemli bir noktayı vurgulamak istiyorum. Gıda güvenliği yalnızca perakendecinin rafında başlayıp biten bir konu değil. Pestisit kullanımından hasada, işleme ve depolamadan taşımaya kadar bütün zincirin aynı standartlarda çalışması gerekiyor. GPD olarak üyelerimizin ürün analizlerini ve tedarikçi denetimlerini ortak bir kalite yaklaşımıyla güçlendirmeye yönelik çalışmalar yürütüyoruz. B-Reçete gibi üretimin ilk aşamasından itibaren doğru ve kayıtlı uygulamaları destekleyen sistemleri de bu nedenle önemsiyoruz.

Hedefimiz, üreticiden tüketiciye kadar her aşaması izlenebilir, denetlenebilir ve güvenilir bir gıda ekosisteminin oluşmasına katkı sağlamak."

"ORGANİZE GIDA PERAKENDESİNİN PAYI YÜZDE 45 SEVİYESİNDE"

Özpamukçu Organize gıda perakendesinin toplam gıda perakendesi içindeki payının yaklaşık yüzde 45 seviyesinde olduğunu belirtti. Batı ve Orta Avrupa ülkelerinde bu oranın yüzde 80 ve üzerinde bulunduğunu ifade eden Özpamukçu sözlerine şöyle devam etti:

"Önümüzdeki birkaç yılda organize perakendenin payının artmaya devam etmesini bekliyoruz. Bu büyüme sadece sektöre değil, tüm tedarik zincirinin de gelişmesine katkı sunacaktır.

Bugün GPD üyeleri 81 ilde 50 binin üzerinde satış noktası ve 500 bini aşan istihdam gücüyle bu ekosistemin önemli bir parçasını oluşturuyor. Önümüzdeki dönemde büyümenin yalnızca mağaza sayısıyla değil, üreticiyle kurulan iş birlikleri, dijitalleşme, izlenebilirlik, operasyonel verimlilik ve tüketiciye sunulan değerle ölçülmesi gerektiğine inanıyoruz."

"GIDA PERAKENDECİLİĞİNDE 2027'DE TEKNOLOJİ VE VERİMLİLİK YATIRIMLARI ÖNE ÇIKACAK"

Gıda perakendeciliğinde 2027 yılında büyümenin devam etmesini beklediklerini bildiren Özpamukçu, sektörün büyümesinin yalnızca yeni mağaza açılışlarıyla değil, verimlilik ve teknoloji yatırımlarıyla da şekilleneceğini ifade ederek şunları söyledi:

"Sektörümüz finansman, kira, enerji, işçilik ve lojistik maliyetleriyle mücadele ederken aynı zamanda dijital dönüşüm, otomasyon, soğuk zincir, lojistik altyapı, sürdürülebilirlik ve gıda güvenliği alanlarında önemli yatırımlar gerçekleştiriyor. GPD olarak 2027'de de tüketiciye yakınlığı artıran, yerel üreticiyi destekleyen, operasyonel verimlilik sağlayan ve yeni istihdam alanları oluşturan yatırımların sürmesini bekliyoruz."