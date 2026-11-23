Bundan 59 yıl önce, 23 Kasım 1968'de Türk tıp dünyasında devrim niteliğinde bir adım atıldı.

Dünyadaki ilk insan kalp nakli, 3 Aralık 1967'de Güney Afrikalı Dr. Christiaan Barnard tarafından Cape Town'da gerçekleştirildiğinde tüm dünya nefesini tutmuştu. Zira insan hayatı için yeni bir dönem başlamıştı.

/ Dr. Christiaan Barnard (1922-2001) /

Çok değil, yalnızca 11 ay 20 gün sonra, 22 Kasım 1968'in akşam saatlerinde başlayıp 23 Kasım 1968 saat 02.30'da tamamlanan operasyonla Dr. Kemal Bayazıt, Ankara Yüksek İhtisas Hastanesi'nde Türkiye'nin ilk kalp nakline imza atarak ülkemizi bu büyük tıbbi devrimin öncüleri arasına taşıdı.

/ Dr. Kemal Bayazıt (1930-2019) /

Aradan yarım asrı aşkın bir zaman geçti. O gün dünyayla aynı tempoda ilerleyen Türkiye'nin bugünkü tablosuna yan yana iki rakam koyduğumuzda karşımıza sarsıcı bir gerçek çıkıyor. Bir yanda her yıl kalp ve damar hastalıkları nedeniyle kaybettiğimiz 170 binden fazla insan, diğer yanda ise hayata tutunabilen yalnızca 46 kalp nakli hastası... Bu rakamlar, 59 yıl önceki o büyük devrimin sunduğu imkânlardan bugün yeterince yararlanamadığımızı açıkça gösteriyor.

/ Dünyada kalp nakli olan kişi Louis Washkansky, Türkiye'de ise Maviş Karagöz idi /

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2016–2025 dönemini kapsayan 10 yıllık veriler, Türkiye'de dolaşım sistemi hastalıkları kaynaklı ölümlerin yıllık ortalamasının 172 bin 302 olduğunu ve son 10 yıldaki tüm ölümlerin %36,3'ünün bu hastalıklardan kaynaklandığını gösteriyor.

DOLAŞIM SİSTEMİ HASTALIKLAR NEDENİYLE HAYATINI KAYBEDENLER • 2016: 162.876 (%39,8) • 2017: 165.323 (%39,7) • 2018: 161.920 (%38,4) • 2019: 160.263 (%36,8) • 2020: 182.858 (%36) • 2021: 188.908 (%33,4) • 2022: 178.501 (%35,4) • 2023: 175.622 (%33,4) • 2024: 176.170 (%36) • 2025: 170.577 (%34,7) * Parantez içindeki yüzdeler, tüm ölümler içinde dolaşım sistemi hastalıklarından hayatını kaybedenlerin oranını gösteriyor.

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Kalbi artık yorulan, ilaçların ve cihazların yetersiz kaldığı, tek çaresi organ nakli olan on binlerce insanımız arasında kaç kişi kalp nakliyle hayata tutundu?

2016–2025 dönemini kapsayan son 10 yılda Türkiye'de kalp nakliyle yeni bir yaşama başlayabilenlerin sayısı toplam 519'da kalırken, yıllık ortalama ise 51,9 olarak kayıtlara geçti. Kalp nakilleri 2018'de 91 operasyonla son 10 yılın en yüksek seviyesine ulaşırken, pandemiyle birlikte 2020'de 21'e kadar geriledi. Sonraki yıllarda kademeli bir toparlanma görülse de 2025'te ulaşılan 46 nakil, 2018'deki zirvenin ancak yarısına yaklaşabildi.

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10 yıllık dönemde gerçekleşen toplam 51.024 nakil içinde kalp nakillerinin payı ortalama %1,02 seviyesinde kalırken, dolaşım sistemi hastalıklarından her yıl ortalama 172 bin 302 kişinin hayatını kaybettiği tabloda, mevcut ihtiyaçla gerçekleşen nakil arasındaki derin uçurum bir kez daha görünür hale geldi.

SON 10 YILDA KALP NAKLİ SAYILARI • 2016: 68 • 2017: 76 • 2018: 91 • 2019: 84 • 2020: 21 • 2021: 24 • 2022: 26 • 2023: 40 • 2024: 43 • 2025: 46 TOPLAM: 519

Peki, tüm organlarda Türkiye'nin nakil karnesi ne durumda?

2016–2025 arasında toplam 51.024 organ nakli gerçekleştirildi. Bu 10 yıllık süreçte toplam organ nakli sayıları %6,2 oranında artış gösterse de kalp nakillerinin toplam nakiller içindeki payının aynı ivmeyi yakalayamadığı görülüyor.

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2016'da toplam nakil içinde %1,38 seviyesinde olan kalp nakli oranı, 2025'te %0,88'e kadar geriledi. Yani toplam organ nakillerinde 10 yılda %6,2'lik bir artış yakalanırken, kalp nakillerinin toplam nakiller içindeki payı %36,2 azaldı.

Son 10 yıldaki toplam nakillerin ağırlıklı kısmını yıllık ortalama 3.430 böbrek ve 1.592 karaciğer nakli oluşturdu. Kalbin yalnızca vefat eden donörlerden alınabilmesi, nakil sayılarının böbrek ve karaciğere kıyasla daha düşük seyretmesini açıklasa da paydaki bu %36,2'lik gerileme, kalp naklinin ne denli sınırlı gerçekleştiğini açık biçimde ortaya koyuyor. Nitekim 2026'nın ilk 9 ayında gerçekleştirilen kalp nakli sayısının 32'de kalması da bu tablonun sürdüğünü gösteriyor.

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SON 10 YILDA TÜM ORGAN NAKİL SAYILARI • 2016: 4.920 (%1,38) • 2017: 4.910 (%1,55) • 2018: 5.599 (%1,63) • 2019: 5.765 (%1,46) • 2020: 3.853 (%0,54) • 2021: 4.954 (%0,48) • 2022: 5.269 (%0,49) • 2023: 5.264 (%0,76) • 2024: 5.264 (%0,82) • 2025: 5.226 (%0,88) TOPLAM: 51.024 * 2016'dan 2025'e uzanan 10 yıllık süreçte organ nakli %6,2 oranında arttı. * Parantez içindeki rakamlar, tüm organ nakilleri arasında kalp nakil oranını gösteriyor.

Türkiye’nin 2025'teki toplam organ nakli performansına küresel ölçekte bakıldığında ise dikkat çekici bir tablo ortaya çıkıyor. Ülkemiz, 5.226 organ nakliyle nüfus büyüklüğüne oranla dünya genelinde 6'ncı sırada yer aldı.

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2025'TE NÜFUS ORANLARINA GÖRE EN ÇOK ORGAN NAKLİ YAPAN ÜLKELER • ABD: 49.064 • İspanya: 6.335 • Fransa: 6.148 • İtalya: 4.678 • Birleşik Krallık: 4.673 • Türkiye: 5.226 • Brezilya: 9.402 • Almanya: 3.639 • Çin: 25.799 • Hindistan: 20.138

1968'de dünyadaki ilk kalp naklinden sadece 11 ay sonra bu operasyonu gerçekleştiren Türk tıbbının bugün de cerrahi yetkinliği ve birikimi dünya standartlarında. Canlı vericili nakillerde en karmaşık operasyonlara imza atan bir sağlık sistemine sahip olsak da kadaverik organ bağışındaki toplumsal bariyerleri aşacak kalıcı bir farkındalık henüz oluşabilmiş değil. Bu tablo, kalp nakli bekleme listesinde yaşam mücadelesi veren yaklaşık 1600 hastanın ihtiyacını karşılamaktan çok uzakta. Son 10 yılda toplam 51.024 organ nakline karşılık kalp naklinin 519'da kalması yapısal bir açığa işaret ediyor. 2025’te toplam organ naklinde dünyada 6'ncı sıraya çıkan Türkiye, kalp naklinde ise ilk 10'a giremedi.

* Kadaverik: Tıp ve adli bilimlerde kullanılan ve 'Ölü bedenden elde edilen' anlamına geliyor.