Oyuncu Feyyaz Şerifoğlu'nun eşi Merve Dinçkol Şerifoğlu, TEM Otoyolu'nda korku dolu anlar yaşadı. 4 aylık kızları Defne Yaz, Merve Dinçkol Şerifoğlu ve bakıcısının içinde bulunduğu otomobile arkadan gelen bir kamyon çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobilde büyük çapta hasar oluşurken, emniyet kemerlerinin takılı olması olası bir facianın önüne geçti. Kazayı hafif sıyrıklarla atlattığı belirtilen anne, minik kızı ve bakıcısı, hastanede yapılan kontrollerin ardından taburcu edildi.

Kaza sırasında Rize'de bulunan oyuncu Feyyaz Şerifoğlu ise haberi alır almaz İstanbul'a döndü. Ailenin en büyük tesellisi, minik Defne Yaz ve diğer aile fertlerinin sağlık durumlarının iyi olması oldu.

REKLAM

Öte yandan Feyyaz Şerifoğlu ile Merve Dinçkol, geçtiğimiz yıl haziran ayında nikah masasına oturmuştu. Çift, ilk çocukları olan Defne Yaz'ı ise temmuz ayında kucaklarına almıştı.