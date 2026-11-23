Quentin Tarantino ve eşi Daniella Pick'in üçüncü çocuğu oldu
Quentin Tarantino ile 2018'de evlendiği İsrailli şarkıcı ve model eşi Daniella Pick'in üçüncü çocuğu dünyaya geldi
Amerikalı ünlü yönetmen Quentin Tarantino ile İsrailli şarkıcı ve model eşi Daniella Pick Tarantino, üçüncü bebek sevinci yaşıyor.
Oscar ödüllü 63 yaşındaki yönetmen ve 43 yaşındaki eşi Pick'in bir erkek bebeği olduğu öğrenildi.
Tarantino'nun temsilcisi, "Quentin Tarantino ve eşi Daniella Pick Tarantino, üçüncü çocuklarının, bir erkek bebeğin dünyaya geldiğini duyurmaktan büyük mutluluk duyuyorlar" açıklamasını yaptı.
Çiftin Şubat 2020'de doğan 6 yaşında Leo adında bir oğlu ve Temmuz 2022'de dünyaya gelen 4 yaşında Adriana adında bir kızı var.
Çift, yeni doğan oğullarının adını ve kesin doğum tarihini kamuoyuna açıklamadı.
Tarantino ve Pick, ilk kez 2009 yılında ünlü yönetmenin 'Inglourious Basterds' filmini tanıttığı sırada İsrail'de tanıştı. Bir süre ilişki yaşayan çift ayrıldı, ancak 2016'da yeniden ilişkiye başladı. 2017 yazında nişanlanan ikili, Kasım 2018'de Los Angeles'ta evlendi.
Daniella Pick, 2022'de hayatını kaybeden İsrailli müzisyen Svika Pick'in kızı ve daha önce kız kardeşi Sharona Pick ile birlikte Pick Sisters adlı müzik ikilisinin bir parçası olarak sahne almıştı.