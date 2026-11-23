Bir çalma listesinde hoşunuza giden bir şarkıya denk geliyorsunuz. Sanatçının profiline tıklıyorsunuz: Birkaç ayda yayımlanmış iki albüm, kusursuz ama tuhaf biçimde birbirine benzeyen fotoğraflar, tek bir röportaj ya da konser tarihi yok. İçinizden geçen soru birkaç yıl önce akla bile gelmezdi: Bunu bir insan mı söyledi?

Müziğin “sahte” olup olmadığı tartışması kayıt teknolojisi kadar eski. Playback skandalları, stüdyoda başkasının çaldığı enstrümanlar, şişirilmiş satış rakamları müzik tarihinin bilinen hikayeleri. Bugünü farklı kılan şey sahteliğin istisna olmaktan çıkıp sistemin olağan bir parçasına dönüşmesi.

Kulak da artık ayırt edemiyor. Sahteyle gerçeğin arasındaki çizgi silindikçe şüphe, gerçek olana da bulaşıyor.

KULAK ARTIK KARAR VEREMİYOR

Deezer’ın Ipsos’a yaptırdığı ve ABD’den Japonya’ya sekiz ülkede 9 bin kişiyle yürütülen ankette katılımcılardan şarkıları dinleyip yapay zeka ürünü olup olmadıklarını söylemeleri istendi. Yüzde 97'si bunu başaramadı. Yüzde 52'si farkı duyamamaktan rahatsız olduğunu söyledi, yüzde 80'i yapay zeka şarkılarının açıkça etiketlenmesini istedi.

Bu rakamın karşılığı listelerde görülüyor. 2025 yazında Spotify’da birdenbire beliren, 60'lar ve 70'lerden ilham alan bir rock grubu kısa sürede bir milyonu aşkın aylık dinleyiciye ulaştı. Hayranlar gruptaki tek bir insana dair iz bulamayınca şüpheler büyüdü, grup da sonunda Spotify biyografisinde müziğinin yapay zeka ürünü olduğunu kabul etti.

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Birkaç ay sonra yapay zekayla üretilmiş bir country şarkısı Billboard’un dijital country satış listesinin zirvesine yerleşti. Bu liste yalnızca ücretli indirmeleri ölçüyor ve zirveye çıkmak için birkaç bin satış yetiyor. Yine de bu, şarkı yazarlığının dünya başkentlerinden Nashville’de alarm zillerini çaldırmaya yetti.

GÜNDE ON BİNLERCE ŞARKI, YARISI "MAKİNEDEN"

Deezer, 2025'in ocak ayında yapay zeka tespit aracını devreye aldığında platforma her gün 10 bin tamamen yapay zeka ürünü parça yükleniyordu. Aralığa gelindiğinde bu oran yeni yüklemelerin yüzde 34'üne, yani günde 50 binin üzerinde parçaya ulaştı.

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2026'nın haziranında ise yapay zeka şarkıları ilk kez günlük yüklemelerin yarısını aştı. Ama toplam dinlenmelerin yüzde 3'ünden azını oluşturuyorlardı ve bu dinlenmelerin çoğu sahte kabul edildi.

Kimsenin dinlemediği şarkıların neden yüklendiğinin cevabı telif sisteminde gizli. Spotify’da bir dinlenmenin telif doğurması için 30 saniye yetiyor. Spotify, Eylül 2025'te son 12 ayda 75 milyondan fazla “spam” parçayı sildiğini açıkladı. Rakamın büyüklüğünü anlamak için platformun tüm kataloğunun 100 milyon civarında olduğunu düşünmek yeterli.

Bu akının bedelini gerçek sanatçılar da ödüyor. İngiltere’de bir folk sanatçısı bir hayranından yeni albümü için tebrik mesajı aldığında, 2022'den beri tek bir şarkı yayımlamamıştı. Kendi adına pek çok platforma yüklenmiş, yapay zekayla üretilmiş bir albüm buldu. Sanatçının adı burada telif gelirine giden bir kılıf işlevi görüyordu.

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HAYRAN DA DİNLENME DE ŞÜPHELİ

Sahtelik şarkılarla da sınırlı kalmıyor. 2026'da bir pazarlama ajansının kurucuları, temsil ettikleri sanatçılar için sahte hayran hesapları açtıklarını bir podcast kaydında açıkça anlattı. Bir başka şarkının dinlenmeleri bir gecede yüzde 70 artınca Spotify bot manipülasyonu tespit edip yarım milyondan fazla dinlenmeyi sildi. NPR’ın aktardığına göre internetteki her şeyin sahte olduğunu, insanların yerini botların aldığını öne süren “ölü internet teorisi” müzik dünyasında da taraftar topluyor.

Bu ortamda sahne de şüphenin dışında kalmıyor. Dünyada büyük konserlerin ardından sahnedeki yıldızın gerçekten kendisi mi yoksa bir dublör ya da dijital kopya mı olduğuna dair teoriler dolaşıyor.

Türkiye’de de son dönemde bazı canlı performansların yapay zekayla söylendiği iddiaları sosyal medyada uzun tartışmalara yol açtı. Seslerinin izinsiz klonlandığını söyleyen sanatçılar ise konuyu hukuka taşıdı.

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HER YENİ TEKNOLOJİ YENİ BİR ŞÜPHE GETİRDİ

Bu kaygıların kökü eski. 1929'da radyoda çalan müziğin olayın “gerçek bir minyatürü” sayılıp sayılamayacağı tartışılıyordu. 1947'de dinleyiciler radyoda Bing Crosby’nin sesiyle teselli bulurken program makaralı banttan yayınlanıyor, Crosby ise golf oynuyordu.

1970'lerin sonunda ilk dijital kayıtlar geldiğinde pek çok kişi, odanın ve içindeki insanların sesini silen bu teknolojinin müziğin sıcaklığını öldüreceğinden korktu. Kulaklar her seferinde alıştı. Bugün sentezleyicilerle örülmüş disko klasiklerini sahte bulan pek kimse yok.

NPR Music’in ekim sonunda yayımladığı dosyada eleştirmen Ann Powers farkı başka bir yerde arıyor. Geçmişteki özgünlük tartışmaları saflık inancına dayanıyordu ve bir şeye sahte demek çoğu zaman “dışarıda kal” demenin bir yoluydu.

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Bugün aynı suçlama, sahteliğin çoktan içeri girdiğini ve her yere yayıldığını anlatıyor. Tartışmanın odağında artık bir sanatçının sahiciliğinden çok, sahte hayran üreten pazarlamacılar, platformları oyuna getiren dolandırıcılar ve bilet fiyatlarını şişiren botlar var.

DAVADAN ORTAKLIĞA, ETİKETTEN ROZETE

Endüstrinin tepkisi de çelişkili. Universal, Sony ve Warner, Haziran 2024'te yapay zeka müzik platformları Suno ve Udio’ya toplu telif ihlali davaları açmıştı. Bir yıl sonra masaya oturdular: Universal Ekim 2025'in sonunda Udio ile uzlaştı, Warner ise kasımda önce Udio, ardından Suno ile anlaşıp ortaklık kurdu.

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Platformlar insanı makineden ayırmanın yollarını arıyor. Spotify mayısta gerçek sanatçılar için onaylı sanatçı rozetini duyurdu. Rozeti almak için insan bir sanatçı olduğunu gösteren işaretler aranıyor, platform dışındaki sosyal medya varlığı ve konser takvimi de inceleniyor. Eylül ortasından itibaren de bazı profillere “AI Persona” etiketi eklenmeye başlandı. Bandcamp ocakta büyük ölçüde yapay zekayla üretilen şarkıları yasakladı, Sony Music ise sanatçılarını taklit eden 135 bin sahte şarkının kaldırılması için platformlara başvurdu.

Dinleyici de kendi yolunu buluyor. Z kuşağı canlı müziğe ve ortak deneyimlere öncelik veriyor, konser biletlerine her zamankinden fazla para harcıyor. Ekranda neyin gerçek olduğundan emin olamayan bir kuşak, sahnenin önünde durmayı seçiyor.