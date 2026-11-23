DEVLER LİGİ'NDE EN GOLCÜSÜ BATRAKOV

Galatasaray'da bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde en fazla ağları sarsan oyuncu Rus Aleksey Batrakov oldu.

Sezon başından beri "Devler Ligi"nde 4 maça çıkan Batrakov, bu müsabakalarda 4 kez rakip ağları havalandırdı. Rus yıldızı bu alanda birer golle Victor Osimhen ile Yunus Akgün takip etti.

Ayrıca sarı-kırmızılıların bu sezon oynadığı maçlarda Sporting'in Portekizli oyuncusu Gonçalo Inacio ile Lille'in Cezayirli futbolcusu Nabil Bentaleb, kendi kalesine gol attı.