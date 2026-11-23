Kabine saat: 15.00'te toplanıyor... İşte masadaki başlıklar
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün saat: 15.00'te toplanacak. Kabinede görüşülmesi beklenen başlıklar arasında, emeklilerin maaşlarına yönelik iyileştirme, fon soruşturmasıyla ilgili son gelişmeler ve bölgemizde yaşanan savaş ve çatışmaların olması bekleniyor
Giriş: 23 Kasım 2026 - 09:17 Güncelleme:
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de, saat: 15.00'te bir araya gelecek.
Kabinenin gündeminde emeklilerin maaşına yönelik iyileştirmenin masada olacağı öğrenildi. Bununla birlikte fonlarla ilgili gelişmelerin de kabinenin gündeminde olacağı belirtildi.
Terörsüz Türkiye sürecindeki gelişmelerin yanı sıra, bölgemizde yaşanan savaş ve çatışmaların da kabinede ele alınması bekleniyor.
Kabine toplantısının bitmesinin ardındansa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantıya ilişkin bilgi vermesi bekleniyor.
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