Şiddetli geçimsizlik yaşayan çift Aile Mahkemesi'ne müracaat ederek boşanmak istedi. Davacı koca, evlilikte edinilmiş mal olduğu gerekçesiyle, çok sayıda daire ve araçtan pay istedi.

KADIN, BABASINDAN KALAN MALI VERMEK İSTEMEDİ

İHA'daki habere göre davalı kadın ise varlıklı olan babasından kalan miras olduğu için bahse konu daire ve arabalardan kocasına pay vermek istemedi. Aile Mahkemesi, davanın reddine hükmetti. Davacı kocanın avukatı kararı istinafa taşıdı. Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi, itirazları geri çevirdi.

YARGITAY: MİRAS KİŞİSEL VARLIKTIR

Davacı koca kararı temyiz edince devreye giren Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, emsal bir karara imza attı. Kararda; Türk Medeni Kanunu'na göre mal rejiminin başlangıcında eşlerden birine ait bulunan veya bir eşin sonradan miras yoluyla ya da herhangi bir şekilde karşılıksız kazanma yoluyla elde ettiği mal varlığı değerleri ile kişisel mallar yerine geçen değerlerin kişisel mal olduğu dile getirildi.

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"DAVANIN REDDEDİLMESİ HATALI KARAR"

Aynı kanunda bir eşin bütün mallarının, aksi ispat edilinceye kadar edinilmiş mal kabul olduğu düzenlendiği hatırlatıldı. Mahkemece, davalının kişisel mal savunmasını ispatladığı gerekçesiyle davanın reddi yönünde verdiği kararın hatalı olduğu vurgulandı. Davalı kadının kişisel malı olan dava dışı evin satışından elde edilen paranın bir kısmı ile tasfiye konusu 7 nolu meskenin bir kısmı ile de tasfiye konusu aracın satın alındığını savunduğu belirtildi.

Yargıtay kararında, "Tasfiye konusu aracın edinme tarihinin ve edinme değerinin tamamının kişisel malla karşılanıp karşılanmadığı belirlenmeden karar verildiği anlaşılmaktadır. O halde, mahkemece, öncelikle tasfiye konusu aracın davalı adına edinme tarihindeki değeri belirlenerek edinme tarihi itibarıyla davalının kişisel malı olan 4 bin TL ile ödendiği, geri kalan kısmının ise aksi ispat edilemediğinden edinilmiş maldan karşılandığı kabul edilerek kişisel mal denkleştirmesinin yapılıp sonucuna göre davacı erkeğin katılma alacağının belirlenmesi gerekirken, eksik araştırma ve inceleme ile tasfiye konusu araç yönünden yazılı şekilde karar verilmesi hatalı olmuş, bozmayı gerektirmiştir" denildi.