Denizli'de bir vatandaşın evinde stokladığı benzinin parlaması nedeniyle başlayan yangın paniğe neden oldu. Apartman içerisinde mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için mahalleli yangına hortumlarla müdahale etti. Mahsur kalan 5 kişi itfaiye tarafından kurtarılırken, 3'ünün dumandan etkilendiği öğrenildi.

İHA'nın haberine göre yangın, Merkezefendi ilçesi Karaman Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir vatandaşın evinde stokladığı benzin henüz bilinmeyen bir nedenle parladı. Bir anda parlayan benzin sebebiyle 3 katlı apartmanı alevler sardı.

Alevleri fark eden vatandaşlar bir yandan 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunurken, diğer yandan kendi imkanlarıyla alevlere müdahale etme girişiminde bulundu. Hem apartmanda yaşayan vatandaşlar hem de dışarıdaki vatandaşlar bir yandan hortumlarla su tutarak, diğer yandan ise kovalar ile toprak dökerek yangını söndürmeye çalıştı. Çatı katına kadar ulaşan alevlerin yayılması engellenirken, bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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MAHSUR KALANLAR KURTARILDI

Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Apartmanda mahsur kalan 5 kişi çıkarılırken, kendisini odaya kilitleyen ve yoğun dumandan etkilenen bir kişi ise itfaiye ekipleri tarafından yapılan kontroller sırasında fark edildi. Baygınlık geçiren vatandaşı itfaiye ekipleri sırtlarında taşıyıp sağlık ekiplerine ulaştırdı.

Yangın sebebiyle 3 kişinin dumandan etkilendiği öğrenildi. İlk belirlemelere göre benzinden kaynaklandığı öğrenilen yangının kesin çıkış nedeni ise itfaiye ekipleri tarafından hazırlanacak raporun ardından kesinlik kazanacağı belirtildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.