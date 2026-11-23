Emre Kınay: Ömrüm sana feda olsun canım kızım
Ünlü oyuncu Emre Kınay, kızı Duru Kınay'ın doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımla kutladı
2003 yılında evlenen Emre Kınay ile Emine Ün, 2009'da boşanmıştı. Çiftin 2004 yılında da kızları Duru dünyaya gelmişti.
Duru, 21 yaşına girdi. Emre Kınay, kızının doğum gününde duygularını dile getirdi. Kızının kendisi için hayatının dönüm noktası olduğunu ifade eden Emre Kınay, Duru'ya duyduğu sevgiyi ve onun varlığından aldığı gücü anlatarak, her koşulda kızının yanında olacağını vurguladı.
Ünlü oyuncu, "23 Kasım 2004... Benim ömrümün dönüm noktası. Sorgulamadan her şeyimi uğruna feda etmekten çekinmeyeceğim tek insan... Benim yavrum evladım kızım canım herkesinki gibi... Mücadele etme gücünü aldığım yegane kaynak. Seni çok seviyorum ama böyle yazınca çok bir anlam ifade etmiyor. Öyle seviyorum ki senin için yapmayacağım hiçbir şeyi katlanmayacağım hiçbir dert daha önemlisi susmayacağım hiçbir konu yok..." dedi.
Kızının mutluluğunun kendisi için her şeyden önemli olduğunu belirten Emre Kınay, Duru'ya iyi insanlarla karşılaşması ve hayatı boyunca mutlu olması dileğinde bulundu.
Kınay, "Bu dünyada hâlâ yaşıyor, nefes alıyorsam senin varlığın bana verdiği dayanma gücü yüzünden... Doğum günün kutlu olsun aşkım kızım... Allah seni hep iyilerle karşılaştırsın. Ayağına taş, çakıl değmesin o kadar mutlu o kadar mutlu ol ki etrafında kim varsa bu mutluluktan etkilenip onlar da çok mutlu olsunlar... Bu yaşına kadar geçen süreçte ben senden hiç üzülmedim çok razıyım ben sana umarım sen de bana razısındır… Ömrüm sana feda olsun her şeyim kızım doğum günün kutlu olsun..." ifadelerini kullandı.
Emine Ün de kızının doğum gününde paylaşımda bulundu.
Ünlü oyuncu, "Yeni yaşın coşkuyla, bütün güzellikleriyle, iyiliklerle gelsin çiçeğim. Şükürler olsun Allah’ıma. Benim canımın parçası iyi ki doğdun, iyi ki benim kızımsın. Her an sevgini hissetmek kadar, bu dünya da daha güzel bir şey yok. Doğum günün kutlu olsun aşkım" sözlerine yer verdi.