Kızının mutluluğunun kendisi için her şeyden önemli olduğunu belirten Emre Kınay, Duru'ya iyi insanlarla karşılaşması ve hayatı boyunca mutlu olması dileğinde bulundu.

Kınay, "Bu dünyada hâlâ yaşıyor, nefes alıyorsam senin varlığın bana verdiği dayanma gücü yüzünden... Doğum günün kutlu olsun aşkım kızım... Allah seni hep iyilerle karşılaştırsın. Ayağına taş, çakıl değmesin o kadar mutlu o kadar mutlu ol ki etrafında kim varsa bu mutluluktan etkilenip onlar da çok mutlu olsunlar... Bu yaşına kadar geçen süreçte ben senden hiç üzülmedim çok razıyım ben sana umarım sen de bana razısındır… Ömrüm sana feda olsun her şeyim kızım doğum günün kutlu olsun..." ifadelerini kullandı.