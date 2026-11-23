Adalet Bakanı Akın Gürlek'in faili meçhul cinayetlerin aydınlatılmasına verdiği önem doğrultusunda yeniden ele alınan Mehmet Şahinoğlu ve Saime Sivri dosyasında önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun özel haberine göre, Adalet Bakanlığı bünyesindeki Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığının koordinasyonunda, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Bursa Cinayet Büro Amirliği ekipleri yaklaşık bir yıl süren gizli çalışma yürüttü.

Soruşturmada, yıllar önce bulunan üst çene kemiği parçasına (maksilla) ilişkin adli tıp raporları, HTS kayıtları ve tanık ifadeleri yeniden değerlendirildi.

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MAKSİLLA OPERASYONUNDA 5 TUTUKLAMA

Elde edilen bulgular doğrultusunda 12 şüpheliye yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında Mehmet Salih A., eşi Saadet A., oğulları Fatih A. ve Faruk A'nın da bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Mehmet Salih A., Saadet A., Fatih A., Faruk A. ve Savaş G. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SAVCILIK TANIĞIN ÖLÜMÜNÜN ARAŞTIRILMASINI İSTEDİ

Soruşturmanın önemli tanıklarından biri olan Mehmet Salih A.’nın yeğeni Ercan Akdeniz'in Muş'ta öldürüldüğüne ilişkin bilgi, daha önce dava dosyasına girmişti. Mehmet Şahinoğlu'nun cansız bedeninin taşınarak yakıldığını öne süren, ancak daha sonra mahkemede ifadesinden dönen Ercan Akdeniz'in öldürüldüğü yönündeki bilgi üzerine Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

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Savcılık, polisten Akdeniz'in öldürülüp öldürülmediğinin ve olayın yürütülen soruşturmayla bağlantısının bulunup bulunmadığının araştırılmasını istedi.

Ercan Akdeniz

HEM TANIĞIN HEM DE BAŞ ŞÜPHELİNİN AKRABASI ÇIKTI

Yapılan araştırmada Ercan Akdeniz'in 14 Eylül 2021 tarihinde Muş'ta uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. Cinayet zanlısının hem Ercan Akdeniz'in hem de Mehmet Şahinoğlu ve Saime Sivri dosyası kapsamında tutuklanan baş şüpheli Mehmet Salih A.'nın akrabası olduğu ortaya çıktı.

Bursa Cinayet Büro Amirliği ekipleri şimdi Ercan Akdeniz cinayetinde Mehmet Salih A.'nın herhangi bir rolü olup olmadığını araştırıyor.

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TAHLİYELERİN ARDINDAN İHBARDA BULUNDU

Peki Ercan Akdeniz'in bu dosyadaki önemi neydi?

Mehmet Şahinoğlu ile eski eşi Saime Sivri'nin öldürüldüğü iddiasıyla yürütülen soruşturmada, Mehmet Salih A.’nın da aralarında bulunduğu dört şüpheli 16 Mayıs 2015 tarihinde tutuklandı. Saadet A. yaklaşık bir ay sonra, Mehmet Salih A., Gürsel S. ve Sultan D. ise 15 Şubat 2016 tarihinde tahliye edildi.

Bursa 3. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılama tutuksuz devam ederken, Mehmet Salih A.’nın yeğeni Ercan Akdeniz, 12 Ekim 2016 tarihinde Eskişehir Odunpazarı Polis Merkezine giderek dosyanın seyrini değiştiren bir ifade verdi.

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CANSIZ BEDENİ ÇIKARIP YAKTIKLARINI ANLATTI

Ercan Akdeniz, ifadesinde 2015 yılında cezaevinde ziyaret ettiği amcası Mehmet Salih A’nın, kendisinden Gemlik'in Kurşunlu Mahallesi'ndeki villada gömülü bulunan Mehmet Şahinoğlu'nun cansız bedenini başka bir yere taşımasını istediğini öne sürdü.

Ağustos 2015'in son haftasında Saadet A. ile birlikte villaya gittiğini anlatan Ercan Akdeniz, burada kendisine cansız bedenin gömülü olduğu yerin gösterildiğini söyledi.

Yaklaşık bir hafta sonra Faruk A. ve Savaş G. ile birlikte villaya yeniden gittiklerini belirten Akdeniz, cansız bedeni gömülü olduğu yerden çıkararak Bursa'nın Kestel ilçesindeki Ümitalan bölgesinde bulunan ormanlık alana götürüp yaktıklarını iddia etti.

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İHBARIYLA ÖRTÜŞEN YANMIŞ İNSAN KEMİKLERİ

Ercan Akdeniz'in ifadesinin ardından savcılık, cansız bedenin yakıldığını söylediği bölgeyle ilgili geçmiş kayıtları araştırdı. Yapılan çalışmada, ihbardan yaklaşık bir yıl önce, 17 Eylül 2015 tarihinde Kestel ilçesinin Ümitalan Mahallesi Gelinuçtu mevkisindeki ormanlık alanda, bir kuyuda yanmış insan kemiklerinin bulunduğu ortaya çıktı.

Kemiklerin bulunduğu bölgenin Ercan Akdeniz'in ifadesinde tarif ettiği yerle örtüşmesi dikkat çekti. Yanmış insan kemikleri arasında bulunan ve maksilla adı verilen üst çene kemiği parçası, ilerleyen yıllarda soruşturmanın en önemli delillerinden biri oldu.

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MAHKEMEDE İFADESİNDEN DÖNDÜ

Verdiği ifadeyle soruşturmanın seyrini değiştiren Ercan Akdeniz, daha sonra Bursa 3. Ağır Ceza Mahkemesinde tanık olarak dinlendi. Ancak bu kez polise verdiği ifadeden döndü.

Cansız bedenin taşınarak yakılmasıyla ilgili anlattıklarının doğru olmadığını ve yalan söylediğini belirten Akdeniz, Mehmet Şahinoğlu ile Saime Sivri'nin öldürülmesi konusunda bilgisi bulunmadığını öne sürdü.

YEREL MAHKEME BERAAT KARARI VERDİ

Bursa 3. Ağır Ceza Mahkemesinde devam eden dava, 3 Aralık 2019 tarihinde karara bağlandı. Mahkeme, sanıkların üzerlerine atılı suçları işlediklerine ilişkin mahkumiyete yeterli kesin delil bulunmadığı gerekçesiyle beraat kararı verdi. Dosya, kararın ardından istinafa taşındı.

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BERAAT KARARINDAN YAKLAŞIK İKİ YIL SONRA ÖLDÜRÜLDÜ

Yerel mahkemenin beraat kararından yaklaşık iki yıl sonra, dosyanın istinaf incelemesi devam ederken Ercan Akdeniz, 14 Eylül 2021 tarihinde Muş'ta uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürüldü.

Önce Mehmet Şahinoğlu'nun cansız bedeninin yakıldığını anlatan, ardından mahkemede ifadesinden dönen Akdeniz'in öldürülmesi, yıllar sonra yeniden ele alınan soruşturmanın önemli araştırma konularından biri oldu.

CİNAYETTEN İKİ AY SONRA İSTİNAF BERAAT KARARINI ONADI

Ercan Akdeniz'in öldürülmesinden yaklaşık iki ay sonra, 26 Kasım 2021 tarihinde Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin verdiği beraat kararlarına yönelik başvuruları esastan reddetti.

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Ancak savcılığın eksik inceleme gerekçesiyle kararı temyiz etmesi üzerine dosya Yargıtay'a taşındı.

MAKSİLLA PARÇASI ERCAN'IN İHBARINI GÜÇLENDİRDİ

Savcılığın yürüttüğü araştırmada Mehmet Şahinoğlu'nun 2011 yılında hastanede diş tedavisi gördüğü belirlendi. Şahinoğlu'nun hastanedeki diş kayıtları ile Kestel'de bulunan yanmış insan kemikleri arasındaki maksilla parçası Adli Tıp Kurumunda karşılaştırıldı.

15 Ağustos 2022 tarihinde sonuçlanan incelemede, üst çene kemiği parçasındaki diş yapısının Mehmet Şahinoğlu'nun diş tedavisi kayıtlarıyla uyumlu olduğu tespit edildi. Bu bilimsel bulgu, Ercan Akdeniz'in 2016 yılında verdiği, ancak daha sonra mahkemede reddettiği ifadeyi destekleyen önemli bir delil oldu.

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YARGITAY BERAAT KARARLARINI BOZDU

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, 4 Şubat 2025 tarihinde sanıklar hakkında verilen beraat kararlarını eksik inceleme gerekçesiyle bozdu. Yüksek Mahkeme, özellikle Ercan Akdeniz'in ilk ifadesine ve maksilla parçasının Mehmet Şahinoğlu'nun diş kayıtlarıyla uyumlu çıkmasına dikkat çekti.

HTS kayıtları, tanık ifadeleri ve diğer delillerin yeterince değerlendirilmediğini belirten Yargıtay, eksikliklerin giderilmesini istedi. Bozma kararının ardından sanıkların yeniden yargılanmasına başlandı.

ŞİMDİ İKİ CİNAYET ARASINDAKİ BAĞLANTI ARAŞTIRILIYOR

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in faili meçhul cinayetlerin aydınlatılmasına yönelik çalışmaları kapsamında yeniden ele alınan dosyada beş şüpheli tutuklanırken, Gemlik Kurşunlu'daki villanın havuzunun altından alınan toprak örnekleri ve diğer bulguların inceleme sonuçları bekleniyor.

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Ayrıca 22 yıldır kayıp olan Leyla Şakar'ın dosyası da yeniden açıldı. Soruşturmayı genişleten Bursa Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bir yandan Saime Sivri'nin akıbetini aydınlatmaya çalışırken diğer yandan Ercan Akdeniz'in bir akrabası tarafından öldürülmesinin Mehmet Şahinoğlu cinayetiyle bağlantılı olup olmadığını araştırıyor.