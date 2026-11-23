Fiat'ın Türkiye pazarındaki yeni dönemini temsil eden Fastback ve Grizzly modelleri Türkiye yollarına çıkıyor.

Uzun yıllar markanın Türkiye'deki satışlarının önemli bölümünü oluşturan Egea'nın üretimden kalkmasının ardından ürün gamına katılan iki modelin fiyatları da belli oldu.

Lansmana özel, Fiat Fastback'in başlangıç fiyatı 1 milyon 499 TL, Fiat Grizzly'nin başlangıç fiyatı ise 1 milyon 599 bin TL olarak açıklandı.

Donanım Motor / Şanzıman Liste Fiyatı Lansman Özel Fiyatı Icon 1.2 Turbo MT (100 HP) 1.699.000 TL 1.499.000 TL La Prima 1.2 Turbo MT (100 HP) 1.799.000 TL 1.599.000 TL Icon 1.2 MHEV (145 HP eDCT) 2.019.000 TL 1.819.000 TL La Prima 1.2 MHEV (145 HP eDCT) 2.099.000 TL 1.899.000 TL

Donanım Motor / Şanzıman Liste Fiyatı Lansman Özel Fiyatı Icon 1.2 Turbo MT (100 HP) 1.799.000 TL 1.599.000 TL La Prima 1.2 Turbo MT (100 HP) 1.899.000 TL 1.699.000 TL Icon 1.2 MHEV (145 HP eDCT) 2.099.000 TL 1.899.000 TL La Prima 1.2 MHEV (145 HP eDCT) 2.199.000 TL 1.999.000 TL

İki modelin de 24 Kasım'dan itibaren Fiat showroomlarında yerini alması planlanıyor.

HANGİ MOTORLARLA GELİYORLAR?

Fiat'ın yeni modellerinde benzinli ve hibrit motor seçenekleri öne çıkıyor.

Markanın paylaştığı bilgilere göre Fastback ve Grizzly'nin motor gamında 1.2 litrelik 100 beygir gücündeki benzinli motor ile 145 beygirlik hibrit seçenek bulunuyor.

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Benzinli versiyonda manuel şanzıman, hibrit versiyonda ise otomatik şanzıman sunuluyor.

Modellerin tamamen elektrikli versiyonlarının da ilerleyen dönemde ürün gamına katılması bekleniyor.

İKİ MODEL ARASINDA NE FARK VAR?

Fiat Fastback ve Grizzly, farklı gövde tasarımlarıyla birbirinden ayrılıyor.

Fastback, eğimli arka tavan çizgisi ve geniş bagajıyla sedan otomobil kullanıcılarını da hedefleyen bir tasarıma sahip. Model, 4.49 metre uzunluğa ve 608 litrelik bagaj hacmine sahip.

Grizzly ise daha geleneksel SUV tasarımı ve aile kullanımına yönelik iç mekan düzeniyle öne çıkıyor. Modelin uzunluğu 4.39 metre.

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Her iki model de 1.79 metre genişliğe ve 1.59 metre yüksekliğe sahip. Fiat'ın yeni kompakt araçlarında 10 inçlik multimedya ekranı, Full LED farlar ve 18 inçlik alaşım jantlar bulunuyor.

EGEA'NIN ARDINDAN YENİ DÖNEM

Fiat Fastback ve Grizzly'nin Türkiye'de satışa sunulması, markanın ürün gamında önemli bir değişime işaret ediyor.

2015 yılında Tofaş'ın Bursa fabrikasında üretimine başlanan Egea, uzun yıllar Türkiye'nin en çok satılan otomobilleri arasında yer aldı. Modelin üretimden kalkmasıyla Fiat'ın binek otomobil satışlarında yeni modellerin önemi arttı.

Bununla birlikte yeni modellerin Egea'dan farklı olarak Fas'ta üretilmesi, Fiat'ın Türkiye'deki satış ve üretim stratejisinin birbirinden ayrıştığı yeni bir dönemi de beraberinde getiriyor.

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Fiat'ın Türkiye pazarındaki satış performansında Fastback ve Grizzly'nin nasıl bir rol üstleneceği ise şimdiden merak konusu haline gelmiş durumda.