Siber güvenlik firması Kaspersky'nin araştırmacıları, Grand Theft Auto VI'nın (GTA VI) piyasaya çıkışına yönelik dünya genelindeki yoğun ilgiyi fırsata çeviren siber saldırılar tespit etti.

Firmadan yapılan açıklamaya göre Kaspersky'nin telemetri verilerine göre, Haziran-Kasım 2026 döneminde dünya genelinde GTA VI ile bağlantılı zararlı yazılım ve potansiyel olarak istenmeyen uygulamalara ilişkin 27.416 tespit kaydedildi.

Siber saldırganlar, kullanıcıların cihazlarına zararlı yazılım bulaştırmak amacıyla sahte oyun kurulum dosyaları, etkinleştirme hileleri ve çeşitli aldatıcı uygulamalardan yararlanıyor. Kaspersky ayrıca, kullanıcıların parasını ve kişisel bilgilerini ele geçirmeyi amaçlayan GTA VI temalı çok sayıda kimlik avı girişimi tespit etti.

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GTA VI, 19 Kasım 2026'da oyun konsolları için piyasaya sürüldü. Bölgesel saat dilimi farklılıkları nedeniyle oyun, bazı bölgelerde 18 Kasım itibarıyla erişime açıldı. Oyunun PC sürümü için ise henüz resmi bir çıkış tarihi açıklanmadı. Siber saldırganlar, oyunun farklı platformlardaki erişilebilirliğine ilişkin belirsizlikten yararlanarak özellikle PC kullanıcılarını hedef alıyor. Bu kapsamda resmi kurulum dosyalarını, etkinleştirme araçlarını, lisans anahtarı oluşturucularını veya performans artırıcı hileleri taklit eden zararlı ya da potansiyel olarak riskli dosyalar dağıtılıyor. Oyuna erişim sağlamak yerine kullanıcıların cihazlarına bulaşabilen bu dosyalar, Truva atlarından (Trojan) kullanıcı deneyimini olumsuz etkileyen reklam yazılımlarına (adware) kadar çeşitli tehditler barındırabiliyor. Oyunun resmi ön yükleme işlemleri yalnızca konsol platformlarının kendi mağazaları ve ağları üzerinden gerçekleştirilebildiğinden, üçüncü taraf kaynakların sunduğu erken kurulum araçları gerçeği yansıtmıyor ve zararlı yazılım riski taşıyabiliyor.

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Kaspersky Güvenlik Uzmanı Evgeny Kuskov, konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:

“Siber saldırganlar, uzun süredir beklenen bir akıllı telefonun piyasaya çıkışı veya ünlü bir sanatçının konser biletlerinin satışa sunulması gibi büyük ilgi uyandıran gelişmeleri düzenli olarak istismar ediyor. Yeni GTA oyununun çıkışını heyecanla bekleyen oyuncular da bu süreçte farkında olmadan zararlı yazılımlar indirebiliyor veya reklam yazılımları ve tarayıcı korsanları gibi potansiyel olarak zararlı ya da istenmeyen uygulamalarla karşılaşabiliyor. Oyunculara dikkatli olmalarını ve oyunları yalnızca resmi dağıtım kanallarından edinmelerini öneriyoruz.”

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Kaspersky, daha önce de GTA VI'ya yönelik beklentiyi istismar eden sahte sızıntılar, erken erişim vaatleri ve dolandırıcılık amaçlı ön sipariş kampanyaları konusunda uyarıda bulunmuştu. “CyberLeek” adı altında faaliyet gösteren dolandırıcılar, oyunun sızdırıldığı iddia edilen sürümlerini sunduklarını öne sürerek tam erişim için 1.000 dolar, 24 saatlik demo erişimi için ise 100 dolar talep etmişti. Ayrıca, belirlenen bağış hedefine ulaşılması halinde oyunu herkese açık şekilde yayımlama vaadiyle kitlesel fonlama kampanyaları düzenlemişlerdi. Kaspersky'nin önceki araştırmasında, sahte ön sipariş ve indirme sitelerinin yanı sıra kullanıcıları şüpheli yazılımlar indirmeye yönlendiren sahte “insan doğrulama” adımları, dolandırıcılık amaçlı ödeme talepleri ve kişisel bilgileri ele geçirmeye yönelik girişimler de ortaya konmuştu.