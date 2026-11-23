Batman’da geçen yıl Murat (35) ve Salih İnsel (23) kardeşlerin hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin davada 3 sanıktan 2’sinin tahliye edilmesine ailenin avukatı Esra Ülger tepki gösterdi. Ülger, “Sanıkların hangi somut delile dayanılarak tahliye edildiklerini sormamıza rağmen, dosyada hiçbir somut delil yokken tahliyelerine karar verilmiştir. Bir anne aynı gün iki evladını toprak altına vermiş, iki oğlu da ağır şekilde yaralanmıştır ve maktul Murat İnsel öldürülmeseydi bir hafta sonra düğünü olacaktı” dedi.

NE OLMUŞTU?

Olay, 9 Kasım 2025’te akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi’ndeki bir diş deposunda meydana geldi. İnsel ve Çelik aileleri alacak meselesi nedeniyle İnsel ailesine ait diş deposunda bir araya geldi. Burada başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Murat, Salih, Burhan (24) ve Mahsun İnsel (25) kardeşler ile Mehmet Fırat Çelik (19) yaralandı. Kavgaya karışan Aydın Çelik (42) ve Ferhat Çelik (25) ise olayın ardından kaçtı.

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İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Murat ile Salih İnsel kardeşler, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Mehmet Fırat Çelik tedavisinin ardından gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, kaçan Aydın Çelik ve Ferhat Çelik'i yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hayatını kaybeden iki kardeş ise Siirt'in Kurtalan ilçesine bağlı Gözpınar köyünde toprağa verildi.

‘BİR ANNE AYNI GÜN 2 EVLADINI TOPRAĞIN ALTINA VERDİ’

Batman 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın 2’nci duruşmasında silahı kullandığı belirlenen Mehmet Fırat Çelik'in tutukluluk halinin devamına karar verilirken, Aydın ve Ferhat Çelik ise adli kontrolle tahliye edildi.

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Aile avukatı Esra Ülger, adliye çıkışında İnsel ailesiyle birlikte yaptığı açıklamada dosyada tahliyeyi gerektirecek somut bir delil olmamasına rağmen heyet tarafından verilen tahliye kararına itiraz ettiklerini ancak reddedildiğini ifade ederek, “Olay yerinde İnsel ailesinden 4 kardeşten ikisi öldürülmüş, iki kardeş ise hayati tehlike geçirecek şekilde ağır yaralanmıştır. Olayı gerçekleştiren 3 sanıktan 3'ü de tutuklanmış ve 2'nci celsede sanıklardan ikisi hiçbir somut delil gözetilmeksizin tahliye edilmişlerdir. Tutuklanmaları yönünde talebimiz olmuştur. Bu talebimiz reddedilmiştir. Sanıkların hangi somut delile dayanılarak tahliye edildiklerini sormamıza rağmen, dosyada hiçbir somut delil yokken tahliyelerine karar verilmiştir. Verilen bu karar sonucu adalet arayışı için gelen aile yıkılmış durumda. Bir anne aynı gün 2 evladını toprak altına vermiş, 2 oğlu da ağır şekilde yaralanmıştır ve Murat İnsel öldürülmeseydi bir hafta sonra düğünü olacaktı. Aile bu aşamada yıkılmış durumda. Suça iştirakleri sabit olan sanıkların hiçbir gerekçe gösterilmeksizin tahliye edilmeleri adalete olan güveni derinden sarsmıştır. Verilen bu kararla aile derin bir üzüntü içerisinde olup, adalete olan güvenini yitirmiş durumda" diye konuştu.

*Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.