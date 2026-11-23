Adana'da olay, 19 Ekim’de Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi’nde meydana geldi. Temizlik ürünleri satan dükkana motosikletle gelen 2 kişiden A.E. (17) kasada oturan Nurmuhammed Musaoğlu’nu (15) tabancayla başından vurdu.

36 GÜNDÜR YOĞUN BAKIMDA

DHA'da yer alan habere göre şüpheli, kendisini motosiklette bekleyen diğer kişiyle kaçtı. Ağır yaralanan Musaoğlu, çevredekiler tarafından otomobille hastaneye götürüldü. Musaoğlu’nun, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yoğun bakım ünitesindeki tedavisi 36 gündür sürüyor.

SAKLANDIĞI ADRESTE YAKALANDI

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Mersin’e kaçmaya hazırlandığını belirlediği A.E.'yi, Seyhan ilçesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'ndaki bir adreste yakaladı.

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TETİKÇİ YÖNLENDİRİLMİŞ

Olaya ilişkin soruşturmada, Nurmuhammed Musaoğlu’nun ağabeyi Ümit Musaoğlu’nun borcu nedeniyle silahlı saldırıya uğradığı, şüphelinin ise Musaoğlu’nun borçlu olduğu kişiler tarafından yönlendirildiği öne sürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.E., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

29 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Öte yandan, silahlı saldırı anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde, şüphelinin kar maskesiyle dükkana geldiği, ateş ettikten sonra kaçtığı görüldü. Soruşturmayı derinleştiren İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, ‘Kurşunlar’ adlı suç örgütüne yönelik operasyonda, Nurmuhammed Musaoğlu’na silahlı saldırının azmettiricileri olduğu iddia edilen şüphelileri gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 29'u çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı, 14'ü adli kontrol şartı ve 22'si savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

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TEHDİT İDDİASI

Öte yandan, Nurmuhammed Musaoğlu’nun ailesinin, hastane önünde bekledikleri sırada saldırıyı azmettirdiği öne sürülen kişiler tarafından tehdit mesajları aldığı belirtildi. Mesajlarda, “Size kim selam verirse onları da vuracağız. Hastane önünde bekleyin, 2 saatte sizi vuracağız” ifadeleri yer aldı.

"84 KİŞİNİN CANINI ALACAĞIZ"

Geçen günlerde ise Ercüment Musaoğlu’na, “Sizden 1 can aldık, ailenizden 84 kişinin daha canını alacağız. Devlete kendinizi yaslamışsınız, bunun bedelini çok ağır ödeyeceksiniz” şeklinde yeniden tehdit mesajları gönderildiği öne sürüldü.

15 yaşındaki Nurmuhammed Musaoğlu’nun hastanedeki yaşam mücadelesi 36 gündür sürüyor.

"BENİ VE ÇOCUKLARIMI LÜTFEN KORUYUN"

Nurmuhammed’in babası Ercüment Musaoğlu, 36 gündür tehditlerin devam ettiğini öne sürerek, “Çocuğum ölüm kalım mücadelesi verirken, onun derdiyle uğraşıp umutlu bir haber beklerken, yakın arkadaşlarıma ulaşıp bizlere tehdit mesajları atıyorlar. ‘Sıra senin ailende, sıra senin dostlarında’ diyorlar. Kapalı olan dükkanıma Kalaşnikof piyade tüfeğiyle saldıracaklarını söylüyorlar.

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‘5-6 milyon TL vereceksin, kapalı olan dükkanını tarayacağız’ diyerek tehditlerini sürdürüyorlar. Farklı numaralardan aranıyoruz. Ne yapacağımızı bilmiyoruz, psikolojimiz kalmadı. 36 günde resmen çöktüm. Devletimize sığınıyorum, bu çetenin bütün üyeleri yakalansın. Yurt dışından da bizleri tehdit etmeye devam ediyorlar. Bu size son seslenişim olmasın. Beni ve çocuklarımı lütfen koruyun” dedi.

"HER AN SALDIRIYA UĞRAYACAKMIŞIZ KORKUSUYLA YAŞIYORUZ"

Anne Nursel Musaoğlu ise yaşadıklarını anlatarak, “Hastanede yatıp kalkıyoruz, ne gecemiz ne gündüzümüz belli, çaresiz bir şekilde umutla bekliyoruz. Ailemle birlikte can güvenliğimiz yok. Eve gidemiyoruz, hastanede kalıyoruz. Tehditler nedeniyle duş almak için bile eve gidemiyoruz. 6 yaşındaki kızım okula gidemiyor. Eve kıyafetlerimizi almaya giderken bile sağımıza solumuza bakıyoruz.

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Her an saldırıya uğrayacakmışız korkusuyla yaşıyoruz. Bir evladımın acısını yaşarken diğer çocuklarıma da bir şey olacak diye çok korkuyorum. Eşim, dostum ve akrabalarımla tehdit ediliyorum. ‘Sizi öldüreceğiz, paranızı alacağız ve siz de sessiz kalacaksınız’ diyerek üzerimizde baskı kuruyorlar. Ne yapacağımızı şaşırdık, artık gücümüz kalmadı. İçimiz paramparça. Yaşayan bir ölü gibi olduk, ne olur sesimizi duyun. Bir anne olarak sizlere yalvarıyorum, lütfen bize destek olun” diye konuştu.

"OĞLUMUN FUTBOL HAYALLERİ YARIDA KALDI"

Nurmuhammed’in en büyük hayalinin Galatasaray’da futbol oynamak olduğunu ifade eden Nursel Musaoğlu, şöyle devam etti:

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“Evin içerisinde bile futbol oynardı. Futbol oynamayı o kadar çok seviyordu ki tek hayali futbolcu olmaktı. Onun futbol hayalleri yarıda kaldı. Herkesten dua bekliyorum, Nurmuhammed’im gözünü açsın, hayalleri gerçek olsun. Günahsız, masum bir çocuktu. Dünyadan haberi yoktu, onu zalimce gelip katlettiler.”