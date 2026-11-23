Elazığ'da olay, 30 Mayıs günü Doğukent Mahallesi Prof. Dr. Naci Görür Sokak'taki bir sitenin 5'inci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, askeri personel olduğu öğrenilen Murat Çelik, yurt dışı görevinden izne gelerek memleketi Elazığ'da eşi Derya Çelik ile tartışmaya başladı.

ÇOCUĞUN YANINDA EŞİNİ KATLETTİ

İHA'daki habere göre tartışmanın büyümesi üzerine Murat Çelik, 4 yaşındaki çocuklarının evde bulunduğu sırada tabancayla ateş ederek eşini öldürdü. Olayın ardından tutuklanan sanığın karar duruşması Elazığ 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü.

Çocuğunun önünde öldürülen Derya Çelik.

"GAFLETE DÜŞTÜM" DİYEN KOCAYA 24 YIL HAPİS

Duruşmada savunma yapan Murat Çelik, "Ben kendi evladımı kendi elimle öksüz bıraktım, keşke böyle bir durum yaşanmasaydı. Gaflete düştüm, silahla yere doğru ya da ayaklarına doğru 2-3 el ateş ettim. Daha sonrasını hatırlamıyorum" dedi. Mahkeme heyeti, sanığı kasten öldürme suçundan 24 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Derya Çelik'in ablası Hülya Oğuz, kardeşine 16 el ateş açıldığını söyledi.

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DARP GÖRÜNTÜSÜ VE ÖLÜM TEHDİDİ

Derya Çelik'in Malatya'da yaşayan yakınları genç kadının öldürülmeden bir gün önce eşi tarafından apartman önünde darp edildiğini belirtti.

Öldürülmeden 1 gün önceki darp görüntüsü dosyaya girdi.

Ailenin açıklamalarına göre, yaşanan darp olayına ilişkin yeni kamera görüntüleri de ortaya çıktı. Ablası Hülya Oğuz, kardeşinin darp edildiği günün akşamında sanığın annelerini arayarak, polise haber verilmesi halinde Derya'yı öldüreceği yönünde tehditte bulunduğunu ileri sürdü.

Derya Çelik'in annesi Zeliha Levent.

"KARDEŞİME 16 EL ATEŞ ETTİ, 24 YIL MI"

Kararın ardından tepki gösteren Derya Çelik'in ablası Hülya Oğuz, kardeşinin evliliğinin ikinci ayından itibaren şiddete maruz kaldığını, olaydan yaklaşık bir yıl önce boşanma davası açarak yaşadığı şiddete ilişkin delilleri avukatıyla paylaştığını söyledi. Sanığın olay günü iki arkadaşıyla birlikte eve geldiğini belirten Oğuz, "Barışmak isteyen bir insan cebinde silahla, yanında şarjörle mi gelir, kardeşimi 16 el ateş ederek öldürdü. Derya'nın hakkı 24 yıl mıydı, biz ağırlaştırılmış müebbet almasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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"ÇOCUĞUMU NE ZORLUKLARLA BÜYÜTTÜM"

Derya Çelik'in annesi Zeliha Levent de kızını büyük emeklerle büyütüp okuttuğunu belirterek, evliliği boyunca şiddete maruz kaldığını ve sanık tarafından silahla tehdit edildiğini ileri sürdü. Kızının yaşadığı sıkıntılara rağmen çocuğu babasız büyümesin diye evliliğini sürdürmeye çalıştığını ifade eden anne, "Ben çocuğumu ne zorluklarla büyüttüm, okuttum. Mürüvvetini görmek istiyordum. 24 yıl ne demek. Bir çocuğumun kanı 24 yıl mı, ben ağırlaştırılmış müebbet, hiç çıkmamak suretiyle ceza verilmesini istiyorum. Benim çocuğumun hakkı bu muydu" diye konuştu.