2018’de Tolgahan Sayışman ve kardeşi Nil Sayışman ile Angola'ya gitmiştik. Başkent Luanda'ya indiğimizde Nil ile ilk planımız safariye katılmaktı. Birkaç gün sonra sabaha karşı yola koyulduk; saatler süren yolculuğun ardından Quiçama National Parkı'na vardığımızda ortamın vahşi atmosferi insanı gerçekten büyüleyecek türdendi. Ancak belgesellerde görebileceğimiz türden bir yaban hayatı, yüzlerce kilometre boyunca önümüzde bir halı gibi seriliydi.

Otomobilimizin yanında koşan apartman boyundaki zürafaları seyretmekle başlayan heyecan, parkın içlerine girdikçe bambaşka bir boyuta taşınıyordu. En çok görmek istediğimiz hayvan aslandı. Ellerinde otomatik tüfekler bulunan rehberlerimizden birine sorduk:

— Aslan görebilecek miyiz?

— Umarım görmeyiz.

— Neden?

— Çünkü yer.

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Rehberimizin bu cevabından sonra Nil ile birlikte yanları ve üstü açık kamyonetin ortalarına doğru kaydık. O turda birçok vahşi hayvan görmüş olsak da aslana rastlayamadık. Zaten turlar, aslanların beslenip uykuya çekildiği sabah saatlerinde başlıyor, avlanma saatleri gelmeden sona erdiriliyormuş.

Sarıyer Uskumruköy'de akşam saatlerinde Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarına yansıyan görüntülerde dişi bir aslanın bölgede gezdiği görüldü. Tüm şehri ayağa kaldıran dişi aslan haberi, bana Angola'daki safaride rehberin söylediği "Çünkü yer" cümlesini ürpertici bir şekilde hatırlattı. Aslanın nereden ve nasıl geldiği, nasıl serbest kaldığı meçhul; ancak büyük bir tehlike arz ettiği bir gerçek.

Sarıyer'de jandarma ekiplerinin izini sürdüğü dişi aslan, muhtemelen yasa dışı egzotik hayvan ticaretinin veya kaçak bir sahiplenmenin kurbanı olarak İstanbul ormanlarına düştü. Ancak onun bu şehirdeki beklenmedik varlığı, bize çok derin bir tarihsel hafızayı hatırlattı. Bir zamanlar dağlarında yabani aslanların gezdiği, saraylarında Arslancıbaşıların görev yaptığı ve sadrazamlarının yanında aslanlarla yürüdüğü bu toprakların kültürel kodlarında, 'Ormanlar kralının' izi sanılandan çok daha derin.

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ANADOLU'NUN SOYU TÜKENEN SAKİNLERİ: ANADOLU ASLANI

Bugün aslan denilince aklımıza yalnızca Sahra Altı Afrika'nın uçsuz bucaksız savanları gelse de, Anadolu toprakları bir zamanlar aslanların bir başka öz yurduydu. Asya aslanı alt türüne mensup olan Anadolu aslanı, Güneydoğu Anadolu'dan Ege kıyılarına kadar geniş bir coğrafyada hüküm sürmüştü.

/ Hititler dönemine ait bir aslan tavsiri /

Afrika'daki akrabalarına kıyasla biraz daha küçük olan, 100–140 kg ağırlığında, daha seyrek yeleli ve karnının altında boydan boya uzanan belirgin bir deri kıvrımına sahip olan bu türün soyu ne yazık ki yaşam alanlarının daralması ve avlanma nedeniyle 19'uncu yüzyılın sonlarında tükendi. Bugün geriye yalnızca Hititler ve Selçuklular döneminde taş işçiliğinde ve Kangal ile Aksaray Malaklısı gibi dev çoban köpeklerimize verdiğimiz 'Anadolu aslanı' lakabında yaşayan bir hatıra kaldı.

/ Anadolu Selçuklu dönemine ait bir aslanın av sahnesini anlatan motif /

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OSMANLI İMPARATORLUĞU'NDA SARAYIN GÜÇ SİMGESİ

Osmanlı İmparatorluğu'nda aslan, hem padişahın doğa üzerindeki mutlak hakimiyetinin hem de devletin heybetinin bir sembolüydü. Bu geleneği kurumsallaştıran ilk isim Fatih Sultan Mehmed oldu. 1453'te İstanbul'un fethinin hemen ardından Ayasofya'nın güneyindeki tarihi Bizans kilisesini Arslanhane'ye dönüştüren Fatih Sultan Mehmed, sarayda düzenli yırtıcı hayvan bakımının temelini attı. Burası sadece bir hayvan barınağı değil; başında maaşlı bir yönetici olan Arslancıbaşı'nın bulunduğu, İç Hazinedarbaşı'na bağlı tam teşekküllü bir saray kurumuydu.

/ Dolmabahçe Sarayı'nın has bahçe bölümünde yer alan erkek aslan heykeli /

Yabancı hükümdarların hediye olarak gönderdiği vahşi hayvanların sergilendiği, şehzade düğünlerinde ve elçi kabullerinde görkemli gösterilerin yapıldığı Arslanhane, özellikle Kanuni Sultan Süleyman ve Sultan III. Murad dönemlerinde altın çağını yaşadı. Hatta belirli zamanlarda halkın bahşiş karşılığında içeri girip bu vahşi hayvanları görebildiği Arslanhane, günümüz hayvanat bahçelerinin en erken örneklerinden biriydi.

/ Dolmabahçe Sarayı'nın has bahçe bölümünde yavrularını beslediği anı tasvir eden dişi aslan heykeli de bulunuyor /

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Osmanlı tarihinde aslanlara en fazla merak duyan padişah Sultan Abdülaziz idi. Selefi II. Mahmud döneminde kapatılan Arslanhane'yi yeniden açtıran Sultan Abdülaziz, bununla da yetinmeyip Gülhane'deki Sultan Murad Köşkü'nü arslanhaneye çevirtmiş; Beylerbeyi Sarayı, Çırağan Sarayı ve Yıldız Sarayı'nın bahçelerinde özel olarak aslan ve kaplan besletmişti. Ondan sonra tahta çıkan Sultan II. Abdülhamid de Yıldız Sarayı'nda kurduğu geniş hayvanat bahçesi koleksiyonunda aslanlara özel bir yer ayırmıştı.

Tarihimizde aslan denilince akıllara bir de ünlü Kaptan-ı Derya ve sadrazam Cezayirli Gazi Hasan Paşa geliyor. Cezayir'de yavruyken sahiplendiği bir aslanı evcilleştirerek yanından hiç ayırmayan Gazi Hasan Paşa, devlet görüşmelerine ve hatta seferlere çıktığı savaş gemilerine bile bu sadık dostuyla katılırdı. Öyle ki halk arasında 'Aslanlı Paşa' olarak anılan Gazi Hasan Paşa'nın hatırası, bugün İstanbul Kasımpaşa'da yanında aslanıyla tasvir edilen meşhur heykeliyle yaşamaya devam ediyor.