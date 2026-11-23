1999 yılında İstanbul'da göğüslerinden birbirlerine yapışık halde dünyaya gelen Semanur ve Sedanur Alkan kardeşler, henüz 11 aylıkken geçirdikleri zorlu bir ameliyatla ayrıldı. İki kardeş, Türkiye'de ameliyatla ayrıldıktan sonra hayatta kalan ilk yapışık ikizler olarak tarihe geçti.

İki yıl önce evlenen Sedanur, kısa süre önce oğlu Serhan Ertuğrul'u dünyaya getirdi.

Kendisini her zaman bir "hekim mucizesi" olarak tanımlayan Sedanur, anne olduktan sonra geçmişte yaşananları çok daha iyi anladığını söyledi.

Kardeşiyle 11 aylıkken ayrıldıklarını belirten genç kadın, annesinin o günlere ilişkin anlattıklarını hatırladığında duygulandığını, kendi bebeğini kucağına aldıktan sonra ise bu duygularının daha da yoğunlaştığını anlattı.

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Anneliğin kendisine hayata farklı bir gözle bakmayı öğrettiğini söyleyen Sedanur, her zorluğun bir güzelliği, her güzelliğin de aşılması gereken zorlukları olduğunu ifade etti.

Sedanur'un annesi Kezban Alkan da torun sahibi olmanın mutluluğunu yaşıyor. Yıllar önce kızlarının hayatta kalması için verilen mücadeleyi hatırlayan Alkan, bugünleri görebileceklerini hiç düşünmediğini belirterek hem torun sevinci yaşadığını hem de geçmişi hatırladıkça duygulandığını söyledi.

Türkiye'nin mucize bebeklerinden biri olarak tanınan Sedanur, şimdi kendi bebeğini kucağına almanın mutluluğunu yaşıyor.