00:58 23/11/2026

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Aslanın yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü ve sağ yakalanması için hassasiyet gösterildiği belirtildi. Açıklamada şunlar kaydedildi: "22 Kasım 2026 Pazar günü saat 18.00 sıralarında Sarıyer İlçesi Uskumruköy Mahallesi’nde bir aslanın görüntüleri çevredeki güvenlik kameralarına yansımıştır. Olay üzerine bölgede çalışma başlatılmış ve ilçe birimleri tarafından bölgede yaşayan halkımıza gerekli uyarılar yapılmıştır. Aslanın yakalanmasına yönelik çalışmalar Milli Parklar Müdürlüğü koordinasyonunda, jandarma, emniyet ve Sarıyer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından devam etmektedir. Aslanın bulunduğu bölge tespit edilmiş olup, sağ olarak yakalanması için gerekli hassasiyet gösterilmektedir."