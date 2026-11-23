Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, rezerv yönetimi ve likidite araçları konusunda proaktif, esnek ve kontrollü bir yaklaşım izlediklerini belirterek, "Türk lirasına olan talebin desteklenmesinin gerekmesi durumunda, başta temel aracımız olan politika faizi olmak üzere makroihtiyati ve likidite araçlarımızı kullanabiliriz. Eş güdüm içinde, stopaj düzenlemeleri gibi Türk lirasını destekleyecek başka adımlar da atılabilir." dedi.

Karahan, para politikası ve enflasyonla mücadele çalışmalarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Enflasyonda, ABD/İsrail-İran Savaşı döneminde yüzde 30'lar seviyesine yükselen ana eğilimin ekim ayı itibarıyla yüzde 24 seviyesine işaret ettiğini belirten Karahan, "Bu da mevcut yıllık enflasyonun 6 puan altında ve bize arz yönlü etkiler iyileştiği takdirde dezenflasyonun daha görünür olacağını söylüyor." diye konuştu.

Karahan, gıda fiyatlarındaki baz etkisiyle yıllık enflasyonun kasımda yükselebileceğini, sıkı para politikasının savaş sonrası dönemde beklentilerdeki bozulmayı sınırladığını söyledi.

Rezerv kompozisyonunu ayarlama ve likidite yönetimi açısından birçok enstrümana sahip olduklarını vurgulayan Karahan, bu konuda proaktif, esnek ve kontrollü bir yaklaşım izlediklerini dile getirdi.

Karahan, yaşanan çeşitli şoklara rağmen Türk lirasına talebin istikrarlı olarak devam etmesinin, uygulanan politikalara güveni yansıttığına dikkati çekerek, "Temel önceliğimiz, dezenflasyon sürecinin devamını güvence altına almak ve fiyat istikrarını sağlamak." dedi.

Türk lirasına olan talebin desteklenmesinin gerekmesi durumunda, başta politika faizi olmak üzere makroihtiyati ve likidite araçlarını kullanabileceklerini bildiren Karahan, eş güdüm içinde, stopaj düzenlemeleri gibi Türk lirasını destekleyecek başka adımların da atılabileceğini anlattı.

Merkez Bankası Başkanı Karahan, sorulara şu yanıtları verdi:

"SIKI PARA POLİTİKAMIZ, SAVAŞ SONRASI DÖNEMDE BEKLENTİLERDEKİ BOZULMAYI SINIRLADI"

Merkez Bankası olarak gündeminiz yoğun. Ülkemizde düzenlenen COP31'de siz de çeşitli toplantılara ev sahipliği yaptınız. Bunlar nasıl geçti?

COP31'in ülkemiz ev sahipliğinde düzenlenmesi nedeniyle NGFS'nin (Network for Greening the Financial System-Finansal Sistemi Yeşillendirme Ağı) Yönetim Komitesinde yer alıyoruz. Bu vesileyle Antalya'da önde gelen merkez bankalarını bir araya getiren bir konferansa ev sahipliği yaptık. İklim değişikliği artık yalnızca bir çevre meselesi değil. Enflasyonu, finansal istikrarı ve büyümeyi doğrudan etkileyen bir makroekonomik risk. Merkez bankaları olarak bu etkileri nasıl daha iyi ölçebileceğimizi ve deneyimlerimizden nasıl yararlanabileceğimizi ele aldık. Verimli bir buluşma oldu.

Bölgemizde yaşanan savaşın etkilerini yakından hissettiğimiz 2026 yılının sonuna yaklaşıyoruz. Savaşın başında enerji fiyatları kaynaklı olarak enflasyon ve cari denge üzerinde baskı olabileceğini ancak atılan politika adımlarının bu baskıları sınırlayabileceğini belirtmiştiniz. Geldiğimiz noktada enflasyondaki seyri nasıl değerlendiriyorsunuz?

Ekim ayında yıllık enflasyon yüzde 29,8 oldu. Enflasyon aylık bazda dalgalı bir seyir izleyebiliyor. Bu dalgalanmaların ardındaki genel gidişatı görmek için çeşitli göstergelere bakıyoruz. Bunların bazılarında belirli ürün gruplarını dışarıda bırakıyoruz, bazılarında ise fiyat artışlarının ürünler arasındaki dağılımını inceliyoruz. Böylece enflasyonun ana eğilimini yani hangi yönde ilerlediğini ve bu hareketin ne kadar yaygın olduğunu daha sağlıklı değerlendiriyoruz. Savaşın etkilerinin belirginleştiği mart-haziran döneminde göstergeler ana eğilimde bir yükselişe işaret ediyordu. Uyguladığımız politikalar neticesinde temmuz ayından itibaren ana eğilimde yeniden bir gerileme gördük. Yıllıklandırılmış olarak baktığımızda savaş döneminde yüzde 30'lar seviyesine yükselen ana eğilim, ekim ayı itibarıyla yüzde 24 seviyelerine işaret ediyor. Bu da mevcut yıllık enflasyonun 6 puan altında ve bize arz yönlü etkiler iyileştiği takdirde dezenflasyonun daha görünür olacağını söylüyor.

Bu iyileşmeyi destekleyen kalemlerden biri temel mallar oldu. Arz yönlü olumsuz unsurlara rağmen temel mal enflasyonunun son üç aylık ortalaması yıllıklandırılmış olarak yüzde 12 seviyelerine düştü. Hizmetlerde, özellikle kirada, ataletin azalması da ana eğilimdeki bu iyileşmeye katkı sağlıyor. Talep koşullarına duyarlılığı görece yüksek olan lokanta-oteller gibi alt kalemlerde de dezenflasyon devam ediyor. Üçer aylık ortalamaları yıllıklandırarak baktığımızda, hizmet enflasyonu geçen seneki yüzde 39 seviyesinden ekim ayında yüzde 31'e gelmiş durumda. Öncü göstergeler, bu olumlu seyrin kasım ayında da süreceğine işaret ediyor. Ancak gıda fiyatlarındaki baz etkisiyle yıllık enflasyon kasımda yükselebilir.

Enflasyon üzerindeki risklere baktığımızda geçmişe kıyasla daha dengeli bir görünüm görüyoruz. Geçmişte savaş kaynaklı yukarı yönlü riskler ön plana çıkıyordu. Bu riskler bir miktar azalsa da halen canlılığını koruyor. Diğer yandan, talep koşullarındaki yavaşlama yukarı yönlü riskleri dengeliyor.

Son olarak, enflasyon görünümü açısından beklentilere de değinmek gerekir. Sıkı para politikamız, savaş sonrası dönemde beklentilerdeki bozulmayı sınırladı. Hanehalkı beklentileri yılın ilk aylarında bir miktar arttıktan sonra gerileyerek savaş öncesi seviyesinin altında seyrediyor. Bununla birlikte, beklentilerde yıl başında öngördüğümüz iyileşme henüz sağlanmadı. Bu görünüm, dezenflasyon açısından risk oluşturmaya devam ediyor ve ihtiyatlı duruşumuzu korumamızı gerektiriyor.

"CARİ AÇIĞIN UZUN DÖNEM ORTALAMASININ ALTINDA GERÇEKLEŞMESİNİ ÖNGÖRÜYORUZ"

Enerji fiyatları da cari denge üzerinde baskı oluşturuyor. Cari denge gelişmelerini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Yüksek enerji fiyatları ithalat faturamızı artırıyor. Dış talebin zayıflaması da ihracatımızı sınırlıyor. Bu etkilerle son 12 aylık cari açık, 2025 sonundaki yaklaşık 30 milyar dolardan ağustosta 41 milyar dolara yükseldi. Eylülde ise 39 milyar dolara geriledi.

Diğer taraftan, turizm gelirlerinin güçlü seyretmesi ve iç talepteki yavaşlamanın ithalatı sınırlamasıyla cari açıktaki artış savaşın başında beklenildiği kadar yüksek olmadı. Bu gelişmeler doğrultusunda, 2026 yılında cari açığın milli gelire oranının uzun dönem ortalamasının altında gerçekleşeceğini öngörüyoruz.

"ENFLASYON VE CARİ AÇIKTA OLUMLU SEYİR DEVAM EDİYOR"

Küresel finansal piyasalarda belirgin bir dalgalanma görüyoruz. Siz bu gelişmeleri nasıl okuyorsunuz?

Son dönemde küresel yatırımcıların risk iştahı azaldı. Bunun arkasında birçok neden var. Bir taraftan jeopolitik gerilimler, enerji arzına ilişkin belirsizlikleri canlı tutuyor. Yüksek seyreden enerji enflasyonu, küresel enflasyon görünümü üzerinden para politikalarının daha uzun süre daha sıkı kalması yönünde baskı yaratıyor. Gelişmiş ülke merkez bankaları ilave faiz artışlarına gitmeye başladı ve bu artışların devam etmesi bekleniyor. Söz konusu beklentiler altın fiyatları üzerinde de baskı oluşturuyor.

Diğer taraftan, yapay zeka yatırımlarına ilişkin belirsizlikler küresel finansal piyasalarda oynaklığı artırıyor. Küresel pay piyasalarında teknoloji öncülüğünde değer kayıpları görülüyor. Yıl sonuna yaklaşırken yatırımcıların bu belirsizlikler sebebiyle kar realizasyonunu öne çektiklerini görüyoruz. Bunun getirdiği portföy ve likidite tercihleri de varlık fiyatlarının seyrinde etkili.

Bahsettiğim küresel görünümün etkilerini biz de sermaye akımları üzerinden hissettik. Sermaye akımlarındaki bu oynaklığın temel makro göstergelerimizdeki bir bozulmadan kaynaklanmadığını net olarak söyleyebiliriz. Biraz önce de belirttiğim gibi, enflasyon ve cari açık gibi temel makro göstergelerimizde savaşın olumsuz etkilerine rağmen olumlu seyir devam ediyor. Ancak ülkemizde de yatırımları olan yurt dışı yerleşikler, başka pazarlardaki kayıplarını telafi etmek ya da aldıkları riski dengelemek için gelişmekte olan piyasalardan bazı dönemlerde çekilebiliyorlar. Özellikle son birkaç haftada gördüğümüz küresel sermaye piyasalarındaki kayıplar, bizde de bu yönde bir harekete yol açtı.

"REZERV YÖNETİMİ VE LİKİDİTE ARAÇLARIMIZ KONUSUNDA PROAKTİF, ESNEK VE KONTROLLÜ BİR YAKLAŞIM İZLİYORUZ"

Son dönemde rezervlerde bir düşüş görülüyor. Bu gelişmede öne çıkan faktörler neler? Yılın başında savaş başladığında rezervlerinizi proaktif kullandığınıza tanık olduk. Benzer işlemler bu düşüşte de gündemde mi?

Rezervlerimizin temel belirleyicileri küresel sermaye hareketleri, cari işlemler dengesi ve altın fiyatlarındaki dalgalanmalar. Jeopolitik gelişmeler de zaman zaman küresel sermaye hareketlerini etkiliyor. Biraz önce de ifade ettiğim gibi, son dönemde küresel pay piyasalarında yaşanan kayıplar da uluslararası yatırımcılar üzerinden bizi etkileyebiliyor. Bu sene de bu tür etkilerle rezervlerimizde hem artış hem azalış yönünde hareketler gördük. Biz de bu koşullar altında altın-döviz swapı ve Türk lirası-döviz swapı gibi işlemlerle rezerv araçlarımızı çeşitlendirerek gerektiğinde tamponlarımızı kullanıyoruz.

Savaş öncesi dönemde 210 milyar dolar olan brüt rezervler 13 Kasım'da 159 milyar dolar seviyesine geldi. Bu azalışın yaklaşık 32 milyar doları altın değerleme etkisinden kaynaklandı. Son bir haftada altın fiyatlarında ilave bir düşüş ve küresel piyasalarda risk algısında hızlı bir bozulma gördük. Bu iki faktör de rezervlerimizin geçen hafta azalmasına neden oldu.

Son yıllarda sermaye çıkışı yaşanan dönemlerde rezervlerimizde gerileme gözlemledik. Belirsizlik ortamının azalmasıyla birlikte de rezervlerin yeniden güçlü şekilde toparlandığına şahit olduk. Rezervleri, geçici şokların ekonomi ve finansal sistem üzerinde yaratabileceği riskleri sınırlamak için biriktiriyoruz. Döviz rezervlerinin temel rolü şoklara tampon olabilmek.

Daha önceki dönemlerde olduğu gibi, risk algısının normalleşmesiyle birlikte rezervlerimizin tekrar artacağını değerlendiriyoruz.

Bu noktada, yurt içi döviz talebinin sınırlı kalmasını politikalarımızın bir kazanımı olarak görüyoruz. Yaşanan çeşitli şoklara rağmen Türk lirasına olan talebin istikrarlı olarak devam etmesi, politikalarımıza olan güveni yansıtıyor.

Sıkı para politikası duruşumuz ve makroihtiyati çerçeve Türk lirası varlıklara olan talebi güçlü tutuyor. Türk lirasına olan talebin desteklenmesinin gerekmesi durumunda, başta temel aracımız olan politika faizi olmak üzere makroihtiyati ve likidite araçlarımızı kullanabiliriz. Eş güdüm içinde, stopaj düzenlemeleri gibi Türk lirasını destekleyecek başka adımlar da atılabilir. Temel önceliğimiz, dezenflasyon sürecinin devamını güvence altına almak ve fiyat istikrarını sağlamak.

"TÜM ADIMLARIMIZIN AMACI FİYAT İSTİKRARINI VE FİNANSAL İSTİKRARI GÜÇLENDİRMEK"

Altın, rezervlerinizde önemli bir yer tutuyor. Rezervlerinizi etkin şekilde kullanmak için hangi araçlara sahipsiniz?

Az önce de ifade ettiğim gibi, savaşın başlangıcından 13 Kasım’a kadar olan dönemde rezervlerimizde gördüğümüz düşüşün yaklaşık yüzde 60’ı altın fiyatlarından kaynaklanıyor. Son günlerdeki ilave düşüşte altın fiyatlarının yanı sıra, az önce değindiğim yurt dışı yerleşikler kaynaklı sermaye çıkışları da etkili oldu. Geçmişte küresel koşullar iyileştiğinde sermaye girişlerinin yeniden güçlendiğini gördük.

Bu dönemde hanehalkının döviz talebi sınırlı seyretti. Yaşadığımız şoklara rağmen Türk lirasına talebin istikrarlı kalmasını, izlediğimiz politikalara duyulan güvenin bir göstergesi ve önemli bir kazanım olarak görüyorum. Sıkı para politikamız ve makroihtiyati düzenlemelerimiz Türk lirası varlıklara olan talebi destekliyor.

Araçlar konusuna gelirsek, rezerv kompozisyonunu ayarlama ve likidite yönetimi açısından birçok enstrümana sahibiz. Rezerv yönetimi ve likidite araçlarımız konusunda proaktif, esnek ve kontrollü bir yaklaşım izliyoruz.

Ülkemiz, yurt içi ve yurt dışı altın işlemlerinin çeşitliliği açısından küresel düzeyde sayılı ülkeler arasında yer alıyor. Bu nedenle, benzer ülke merkez bankalarına kıyasla merkez bankamızın toplam rezervleri içinde altının payı daha yüksek. Altın rezervlerimizin toplam rezervler içindeki payı yüzde 60’ın üzerinde. Bu durum, altının yurt içi ve yurt dışı piyasalarda aktif bir rezerv yönetimi ve politika aracı olarak kullanılmasını gerektiriyor. Bunu yakın dönemde başarıyla gerçekleştirdik. Savaşın başlamasından sonra altın swap işlemleri yaptık ve bunları vadesi gelince kapattık. Gerekmesi durumunda, döviz pozisyonumuzu güçlendirmeye yönelik olarak altına bağlı her türlü aracı proaktif şekilde kullanabiliriz.

Savaşın başlamasının ardından bankalar, Merkez Bankasıyla olan swap işlemlerini yeniden talep etmeye başlamışlardı. Biz de döviz karşılığı Türk lirası swap işlemlerine yeniden başlamıştık. Buradaki işlemler, bankaların talebine göre düşük ölçekli olarak devam ediyordu. Son dönemdeki likidite gelişmeleri, bankaların bu aracı daha fazla kullanabileceğine işaret ediyor.

Türk lirasına talepte bir zayıflama görürsek, bunun enflasyon görünümüne etkisini değerlendiririz. Politika faizi temel aracımız. Gerektiğinde makroihtiyati ve likidite araçlarımızı da devreye alabiliriz. İhtiyaç halinde, stopaj düzenlemeleri gibi Türk lirası tasarruflarını destekleyebilecek adımlar da ilgili kurumlarla eş güdüm içinde değerlendirilebilir.

Tüm adımlarımızın amacı, fiyat istikrarını desteklemek ve finansal istikrarı güçlendirmek.