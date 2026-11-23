Marmara ve Ege Bölgesi'nde rüzgar kuvvetlenirken gece saatlerine kadar lodosun fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Bursa, Çanakkale ve İstanbul çevresinde rüzgarın hızının yer yer 60 ila 90 kilometreye ulaşabileceği, akşam saatlerinde deniz seferlerinde aksamalar yaşanabileceği belirtiliyor. Kırklareli ve Edirne çevresinde de gece saatlerine kadar etkili olacak fırtınanın ardından rüzgar yön değiştirecek. Trakya üzerinden Türkiye'ye giriş yapacak soğuk hava dalgasıyla birlikte sıcaklıklar hızla düşecek.

İSTANBUL'DA KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR

Edremit, Yeşilköy ve Gönen hattında başlayan kuvvetli sağanak yağışın ilerleyen saatlerde İstanbul'a ulaşması bekleniyor. Tekirdağ ve Çatalca çevresinde yağışların yer yer kuvvetli olacağı, özellikle Çatalca'da su baskınları yaşanabileceği uyarısı yapılıyor. İstanbul genelinde ise saat 18.00'den itibaren hem Avrupa hem de Anadolu yakasında yağmur görülebilecek.

Akşam ve gece saatlerinde rüzgarın kuzeybatı ve kuzey yönlerine dönmesiyle hava hızla soğuyacak. Yaklaşan soğuk cephe nedeniyle 24 Kasım Salı günü Marmara'da sıcaklıkların 8 ila 12 derece azalması bekleniyor. Salı ve çarşamba günleri hissedilen sıcaklıkların 7 ila 10 derece civarında olmasıyla bölgede son dönemin en soğuk iki günü yaşanacak.

ANADOLU'NUN YÜKSEK KESİMLERİNE KAR GELİYOR

Soğuk ve yağışlı hava, 24 Kasım Salı akşamından itibaren Batı Karadeniz'in yüksek kesimlerinde kar yağışına dönüşecek. Salı gecesi İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Karadeniz'in diğer yüksek kesimlerinde de kar bekleniyor. Düzce, Karabük ve Kastamonu'nun yükseklerinde gece saatlerinde hafif kar örtüsü oluşabilecek.

Kayseri, Sivas, Erzincan, Gümüşhane, Erzurum, Artvin ve Ardahan'ın yüksek kesimlerinde de salı akşamı kar yağışı bekleniyor. Özellikle şehirlerarası yollarda seyahat edecek sürücülerin kış lastiği ve diğer kış hazırlıklarını tamamlaması önem taşıyor.

ANKARA'DA SICAKLIK 4 DERECEYE DÜŞEBİLİR

Ankara'da gece yarısından itibaren ve 24 Kasım Salı günü aralıklarla yağmur görülebilir. Başkentte gündüz sıcaklığının salı günü 10 dereceye, çarşamba ve perşembe günleri ise 4 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. Ankara ve İç Anadolu genelinde kış soğukları hafta sonuna kadar etkisini sürdürecek ancak yağış miktarları düşük kalacak.

İzmir'de ise akşam saatlerinde yerel yağışlar görülebilecek. Özellikle kentin iç kesimlerinde yağışlara gök gürültüsü eşlik edebilir. Kıyı Ege'deki rüzgarlı ve serin havanın perşembe gününden itibaren yerini daha sakin ve ılık koşullara bırakması bekleniyor.

DOĞU KARADENİZ'DE SEL TEHLİKESİ

Doğu Karadeniz kıyılarında 24 Kasım Salı günü kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Giresun, Trabzon ve Rize çevresinde yağış miktarının yer yer metrekareye 80 milimetreyi aşabileceği tahmin ediliyor. Bu nedenle su baskınları ve şehir sellerine karşı tedbirli olunması gerekiyor.

Yağışların 25 Kasım Çarşamba gününün ilk saatlerinden itibaren özellikle Doğu Anadolu'da kara dönüşmesi bekleniyor. Sivas'tan Kars'a, Erzurum'dan Van'a kadar birçok şehir merkezinde görülebilecek kar yağışı, ulaşımı ve günlük yaşamı olumsuz etkileyebilir. Kar yağışlarının 26 Kasım Perşembe gününe doğru sona ermesi bekleniyor.

İSTANBUL'DA SICAKLIKLAR YENİDEN YÜKSELECEK

Batı bölgelerinde soğuk havanın yaklaşık iki gün etkili olması bekleniyor. Salı ve çarşamba günleri kış koşullarının hissedilmesinin ardından 26 Kasım Perşembe günü sıcaklıklar yeniden yükselişe geçecek. İstanbul'da 8-9 dereceye kadar gerilemesi beklenen sıcaklıkların 16-17 dereceye ulaşacağı tahmin ediliyor.

ARALIK AYINDA YENİ SOĞUK HAVA DALGASI BEKLENİYOR

Aralık ayının ilk haftasında Türkiye'nin yeni bir soğuk hava dalgasının etkisine girme ihtimali bulunuyor. Uzun vadeli tahminlere göre bu kez soğuk ve yağışlı koşullar daha uzun süre etkili olabilir. İstanbul gibi kıyı kesimlerde kar yağışı için henüz kesin bir tahmin yapılamasa da yüksek kesimlerde kar, kıyılarda ise karla karışık yağmur olasılığı değerlendiriliyor.

Atmosferde geniş alanları etkileyen hava hareketleri nedeniyle tahmin modelleri sürekli güncelleniyor. Bu nedenle özellikle aralık ayının ilk günlerine ilişkin hava durumu tahminlerinin yakından takip edilmesi önem taşıyor.