"BATRAKOV'UN PERFORMANSI BİZİM İÇİN ÖNEMLİ"

Rus futbolcu Aleksey Batrkov’un önemli bir yetenek olduğunu belirten sarı-kırmızılıların teknik direktörü, sözlerine şöyle devam etti:

"Çok genç bir oyuncu. İnsan olarak da takım içerisinde değer gören, sevilen, çok iyi bir profesyonel. İyi antrenman yapıyor, iyi çalışıyor. Oynamaya aç bir oyuncu. Bu tür profiller teknik adam için çok değerli oluyor. Her geçen gün de üstüne koyarak gidiyor. Son milli takım arsında iki maç oynadı, sakatlık geçirdi. Son maçta oynadı, hem yorgunluğu vardı hem sakatlığının etkisi oldu. Milli takım dönüşleri bizim için zor oluyor. Özellikle Güney Amerika’ya giden oyuncularımız çok uzak yollardan geliyorlar. Mümkün olduğunca bu tür maçlar dinlendirmeye çalıyor. Çok mutluyuz ki uzun bir süre milli takım arası olmayacak. Aleksey’in performansı bizim için önemli. Şampiyonlar Ligi’nde son 3 maç üst üste gol attı, yarın da buna devam eder."