ABD'li çip üreticisi Nvidia, Jensen Huang'ın yeniden şirketin başına geçtiğini duyurdu. Şirketin açıklamasına göre Huang, hemen geçerli olmak üzere yeniden başkan ve CEO olarak göreve getirildi, yönetim kurulu üyeliği de iade edildi. Reuters'ın haberine göre karar sonrasında Nvidia hisseleri açılış öncesi işlemlerde yüzde 25'ten fazla yükseldi.

KARAR OY BİRLİĞİYLE ALINDI

Nvidia'nın açıklamasına göre yönetim kurulu, Huang ile yapılan bir dizi görüşme ve toplantının ardından oybirliğiyle bu kararı aldı. Kurul, Huang'ın dürüstlüğü ve şirketi yönetme yeteneği konusunda tatmin olduğunu belirtti.

Açıklamada yönetim kurulunun karar sürecinde ABD hükümetinin üst düzey yetkililerinden görüş aldığı ve bu görüşler doğrultusunda Huang'ın göreve dönüşünün ulusal güvenlik açısından risk oluşturmadığından emin olduğu ifade edildi.

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Yönetim Kurulu Başkanı Harvey Jones şunları söyledi:

"Yönetim kurulu, Nvidia'yı yönetecek doğru kişinin Jensen olduğuna ve göreve dönüşünün hissedarlarımızın, çalışanlarımızın, iş ortaklarımızın ve müşterilerimizin yararına olduğuna inanıyor." Jones, geçici CEO olarak görev yapan finans direktörü Colette Kress'e de teşekkür etti. Jones yönetim kurulu başkanlığını sürdürecek.

Huang ise "Bu sorumluluğu büyük bir alçakgönüllülük ve yenilenmiş bir bağlılıkla üstleniyorum" dedi ve yönetim kuruluna güveni için teşekkür etti.

GÜNLER İÇİNDE U DÖNÜŞÜ

Karar, yönetim kurulunun geçen haftaki tutumunun tam tersi. Huang, geçen salı göreve geri dönmekten onur duyacağını söylemişti. Ancak yönetim kurulu aynı gün bu ihtimali kapatmıştı.

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ABD'li Fortune dergisinin aktardığına göre Yönetim Kurulu Başkanı Harvey Jones, şirketin bilanço toplantısında şunları söylemişti: "Jensen Huang başkanlık, CEO'luk ve yönetim kurulu üyeliği görevlerinden kendi isteğiyle istifa etti. Nvidia yönetim kurulu istifayı oybirliğiyle kabul etti ve Jensen'i yeniden CEO olarak göreve getirmeyi düşünmüyor."

Kurulun kararını değiştirmesi, Huang'ın dönüşünü dışlamasından yalnızca günler sonra geldi. ABD Başkanı Donald Trump ise dün akşam Truth Social hesabından yönetim kuruluna Huang'ı yeniden işe alma çağrısında bulunmuştu.