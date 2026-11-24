Havran ilçesinde şiddetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Yağışla birlikte yamaçlardan koparak kara yoluna sürüklenen toprak ve kaya parçaları sürücülere zor anlar yaşattı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen trafik ekipleri, güvenlik önlemleri alarak ulaşımı bir süre kontrollü olarak sağladı.

İSTİNAT DUVARI ÖNÜNDEKİ ASFALT ÇÖKTÜ

Hamambaşı Mahallesi'nde ise Havran Çayı kenarındaki istinat duvarının önünde bulunan asfalt zemin, yağmur sularının zemini yumuşatması sonucu büyük bir gürültüyle çöktü. Çökme nedeniyle bölgede park halindeki 3 kamyon ile 1 kamyonet oluşan dev çukura devrildi. Olay yerine gelen belediye, itfaiye ve polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi aldı. Çukura devrilen 4 aracı bulundukları yerden çıkarmak için bölgeye sevk edilen vinç yardımıyla çalışma başlatıldı.

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HAVRAN ÇAYI TAŞMA NOKTASINA GELDİ

Balıkesir’in Havran ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle Havran Çayı’nın debisi hızla yükseldi. Bazı kırsal mahallelerde cadde ve sokaklar su altında kalırken, ekipler bölgede hasar tespit çalışmalarına başladı.

Edremit Körfezi'nde etkili olan kuvvetli sağanak yağış, Havran ilçesinde de hayatı olumsuz etkiledi. Zaman zaman şiddetini artıran yağış nedeniyle Havran Çayı’nın su seviyesi yükselirken, çay taşma noktasına kadar geldi. Çay çevresinde yaşayan vatandaşlar, taşkın riski nedeniyle tedirgin anlar yaşadı. Bölgede metrekareye 100 kilogramın üzerinde yağış düştüğü öğrenilirken, özellikle kırsal mahallelerde bazı cadde ve sokaklar su altında kaldı. İlçede olumsuzluk yaşanan bölgelerde ilgili kurum ekipleri çalışma başlatırken, taşkın riskine karşı dere yatakları ve kritik noktalarda kontroller artırıldı.

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Yetkililer tarafından meydana gelen zararın belirlenmesi için hasar tespit çalışmalarına başlandığı bildirildi. İlk belirlemelere göre herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, ekiplerin sahadaki çalışmaları sürüyor.

EV VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI

Balıkesir’in Edremit ilçesinde akşam saatlerinde başlayan sağanak ve kuvvetli lodos, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. İlçenin birçok cadde ve sokağı su altında kalırken, yollarda biriken yağmur suları bazı iş yerlerine girdi.

Edremit ilçesinde sağanak ve kuvvetli lodos, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. İlçenin birçok cadde ve sokağı su altında kaldı. Cadde ve sokaklardaki su birikintileri nedeniyle sürücüler de trafikte ilerlemekte zor anlar yaşadı. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, sığınabildikleri kapalı alanlarda uzun süre sağanağın dinmesini bekledi. Bazı ev ve iş yerlerinde de su baskınları yaşandı. Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) ile Edremit Belediyesi ekipleri, su baskınlarının yaşandığı noktalarda çalışma başlattı.

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BURSA'DA YOLLAR GÖLE DÖNDÜ

Bursa’da kuvvetli lodos ve sağanak yağmur günlük yaşamı olumsuz etkiledi. 3 saatte metrekareye 33,3 kilogram yağış düşen kentte cadde ve sokaklar göle dönerken, şimşekler gökyüzünü aydınlattı.

Şehir merkezinde, Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer ilçelerinde aniden bastıran kuvvetli yağış nedeniyle vatandaşlar güçlük yaşadı. Kentin çeşitli mahallelerinde yol seviyesinin altında kalan bazı ev ve iş yerlerini su bastı, bazı bölgelerdeki kanalizasyonlar da taştı.

Küçük Sanayi Sitesi ve Kültürpark çevresindeki bazı yollarda biriken sular nedeniyle araçlar güçlükle ilerleyebildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve itfaiye ekipleri, kent genelinde su baskınlarını önlemek için çalışmalar yürütüyor.