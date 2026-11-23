Fenerbahçe gözünü Cristhian Mosquera'ya çevirdi!
Kocaelispor deplasmanında yaşadığı puan kaybı nedeniyle Süper Lig'deki şampiyonluk yarışında yara alan Fenerbahçe, devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalara başladı. Sarı-lacivertli yönetim, Arsenal'ın 22 yaşındaki İspanyol stoperi Cristhian Mosquera'yı renklerine bağlamak istiyor.
Giriş: 23 Kasım 2026 - 21:57 Güncelleme:
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Süper Lig'in 12. haftasında Kocaelispor ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın 11 puan gerisinde kaldı.
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Şampiyonluk yarışında ağır bir yara alan sarı-lacivertliler, rotayı devre arası transfer dönemine çevirdi.
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Ocak ayında kadrosuna önemli takviyeler yaparak yarışta kalmak isteyen sarı-lacivertliler, stoper tandemini güçlendirmeyi planlıyor.
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TEAMtalk'taki habere göre; Fenerbahçe, Arsenal'da forma giyen Cristhian Mosquera'yı renklerine bağlamayı hedefliyor.
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Londra devinde forma şansı bulmakta zorlanan Mosquera, William Saliba ve Gabriel Magalhaes'in gerisinde kaldı.
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Takımdan ayrılmayı düşündüğü belirtilen İspanyol stoper ile Inter, Benfica, Al Nassr ve Al Hilal de ilgileniyor.