Victor Osimhen'e vize çıkmadı! Transferi yaza kaldı
Galatasaray'ın başarılı yıldızı Victor Osimhen için yeni transfer iddiaları ortaya çıkmaya devam ediyor. Son olarak adı Manchester United ile geçen Nijeryalı yıldıza vize çıkmadı. Galatasaray yönetimi, 27 yaşındaki santrfor ile devre arasında yolları ayırmak istemiyor. İngiliz devinin ise Osimhen için transfer çalışmalarına yaz aylarında başlayacağı ifade edildi.
Galatasaray'daki 3. sezonunu geçiren Victor Osimhen, sarı-kırmızılı forma ile başarılı performansı sayesinde adından söz ettirmeye devam ediyor.
İlk olarak Napoli'den kiralanan ve 1 yıl sonra 75 milyon euroya bonservisi alınan Nijeryalı golcü, Galatasaray forması ile çıktığı 85 maçta 69 gol ve 19 asiste imza attı.
27 yaşındaki yıldız oyuncu golleri dışında saha içinde sunduğu oyun ile de Avrupa devlerinin radarına girdi.
Son olarak adı Manchester United ile anılan Victor Osimhen için önemli bir gelişme yaşandı.
Mauricio Pochettino'nun göreve gelişiyle santrfor arayışlarına giren İngiliz devi, Galatasaray'ın yıldız ismini listeye dahil etmişti.
İlk maçında Liverpool'a 4-0 mağlup olan Pochettino, devre arasında forvet transferinin kesin çözüme bağlanmasını talep etti.
TEAMtalk'taki habere göre ise Galatasaray yönetimi, kesin olarak Victor Osimhen ile ocak ayında yolları ayırmayı düşünmüyor.
Haberde; Manchester United'ın Osimhen'i kış transfer döneminde kadrosuna katmak istese de sarı-kırmızılı kulübün bu dönemde Osimhen'i bırakmacağı ifade edildi.
Ancak Osimhen'i aklından çıkarmayan Ada ekibinin, yıldız isim için en geç yaz transfer döneminde harekete geçeceği aktarıldı.