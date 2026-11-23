Orkun Kökçü'den flaş sözler!
Beşiktaş'ın milli futbolcusu Orkun Kökçü önemli açıklamalarda bulundu. Siyah-beyazlı ekipten ayrılma gibi bir düşüncesinin olmadığını aktaran 25 yaşındaki orta saha, şampiyonluk hedeflediklerini ve milli takımda kaptanlığa her zaman hazır olduğunu ifade etti.
Beşiktaş'ın kaptanı Orkun Kökçü, Sofascore'a açıklamalarda bulundu. Geleceği hakkında konuşan milli futbolcu, hedeflerinin her zaman şampiyonluk olduğunu ve milli takımda da kaptanlığa her zaman hazır olduğunu ifade etti.
“ÇOK DAHA İYİSİNİ YAPABİLİRİZ”
Beşiktaş taraftarının beklentilerine ve takımın performansına değinen Orkun Kökçü, daha iyi bir seviyeye ulaşabileceklerini söyledi.
"Taraftarlarımız Beşiktaş'ı sürekli kazandığı için sevmiyor. Onlar için önemli olan sahada her şeyimizi vermemiz. Bunu gördüklerinde mutlu oluyorlar. Elbette Beşiktaş gibi büyük bir kulüpte galibiyetler ve kupalar da gerekiyor. Şu anda sahada iyi mücadele ediyor ve güzel sonuçlar alıyoruz. Bence taraftarımız şimdilik mutlu ama hala gelişmemiz gereken noktalar var. Çok daha iyisini yapabiliriz."
“HEDEF HER ZAMAN ŞAMPİYON OLMAK”
Hedeflerinin şampiyonluk ve kupa olduğunu belirten milli futbolcu, Avrupa'da da başarılı olmak istediklerini aktardı.
"Beşiktaş'ta oynuyorsan, her zaman şampiyonluk için oynarsın. Yani, 'Tamam, bu sene biraz daha az iddialıyız' diyemezsin. Hedef her zaman ligde şampiyon olmak, kupayı kazanmak ve Avrupa'da iyi oynamak. Bizim hedefimiz de bu. Bence bu takım kupa kazanabilir, Avrupa'da da iyi işler çıkarabilir. Herkes birbirine güveniyor, birbirine sırtını dayıyor. Daha az süre alanlar da çok istekli ve asla moral bozmuyorlar, çünkü biliyorlar ki hoca herkese şans veriyor. Büyük bir aileyiz ve herkes aynı hedef için çalışıyor."
“BİREYSEL OLARAK İYİ OYNAMAK GÜZEL AMA…”
"Geçen sezon bireysel olarak iyi bir performans sergiledim. Özellikle son altı ay benim için harikaydı. Ancak ligi istediğimiz yerde bitiremedik, kupa kazanamadık ve Avrupa'da da yer alamadık. Bu yüzden benim için harika bir sezon olduğunu söyleyemem. Çünkü ben de bu takımın bir parçasıyım ve çocukluğumdan beri Beşiktaş taraftarıyım. Bireysel olarak iyi oynamak güzel ama takım olarak elde ettiğimiz sonuçlardan memnun olmadığım için bunu çok fazla önemseyemem.
"BEŞİKTAŞ'TAN AYRILMAK GİBİ BİR NİYETİM YOK"
Geleceğiyle ilgili sorulan soruyu yanıtlayan milli futbolcu, Beşiktaş'tan ayrılma gibi bir niyetinin olmadığını belirtti.
Soru: "Gelecekle ilgili dileklerin var mı? Kendini Beşiktaş'ta uzun yıllar oynarken görebiliyor musun?"
"Evet. Açıkçası Beşiktaş'tan ayrılmak gibi bir hedefim yok. Tek hedefim burada başarılı olmak ve çok kupa kazanmak çünkü bu kulüp de taraftar da bunu hak ediyor. Hedefim, kulüpte öyle bir yere gelmek ki 20-30 yıl sonra kimse beni unutmasın. Beni hep olumlu şekilde hatırlasınlar."
"HER ŞEY DAHA DUYGUSAL”
Soru: "Küçüklüğünde taraftarı olduğun bir kulüpte oynamak farklı mı?"
"Evet, Avrupa'daki başka güzel bir takımda oynamaktan daha zor. Çünkü onunla büyüdüğünde her şeyi çok daha farklı duygularla yaşıyorsun, her şey daha duygusal. Mesela hakemin kötü kararlar verdiğini hissettiğinde normalden çok daha fazla çıldırıyorsun, daha sert tepki veriyorsun. Kaybedince de öyle."
“BEŞİKTAŞ BENİM HAYATIM”
Kariyerindeki en gurur verici anı açıklayan Orkun, Benfica'dan Beşiktaş'a transfer olduğu sürecin kendisi için özel olduğunu ifade etti.
"Feyenoord'la şampiyon olmak, Benfica'ya transferim, Şampiyonlar Ligi'nde oynayıp gol atmak... Gurur duyduğum çok an var ama en gurur duyduğum an Benfica'dan buraya transfer olduğum süreç. Taraftar da biliyor ki Beşiktaş için her şeyimi vereceğim; çünkü Beşiktaş benim için sadece bir kulüp değil, benim hayatım."
SERGEN YALÇIN SÖZLERİ
Teknik direktör Sergen Yalçın hakkında konuşan yıldız futbolcu, yeniden birlikte çalışacakları için sabırsızlandığını ifade etti.
"Sergen Hoca ile aramızda çok iyi bir bağ var. Onunla yeniden çalışmak için sabırsızlanıyorum. Beşiktaş'ta beni kaptan yaptı, bu da bana güvendiğini gösteriyor. Bu yüzden de mutluydum. Hâlâ ona bir borcum olduğunu hissediyorum çünkü geçen sezonu istediğimiz gibi bitiremedik."
"HER ZAMAN HAZIRIM"
Milli takım kaptanlığı konusunda da açıklama yapan Orkun, kendisine böyle bir görev verilmesi halinde sorumluluktan kaçmayacağını belirtti.
Soru: "Bir gün milli takımın kaptanı olacağını düşünüyor musun?"
"Evet, umarım. Çünkü dediğim gibi bu sorumluluktan asla kaçmam. Gelecekte bir hoca bende bu potansiyeli görüp beni kaptan yapmak isterse her zaman hazırım."