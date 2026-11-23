“HEDEF HER ZAMAN ŞAMPİYON OLMAK”

Hedeflerinin şampiyonluk ve kupa olduğunu belirten milli futbolcu, Avrupa'da da başarılı olmak istediklerini aktardı.

"Beşiktaş'ta oynuyorsan, her zaman şampiyonluk için oynarsın. Yani, 'Tamam, bu sene biraz daha az iddialıyız' diyemezsin. Hedef her zaman ligde şampiyon olmak, kupayı kazanmak ve Avrupa'da iyi oynamak. Bizim hedefimiz de bu. Bence bu takım kupa kazanabilir, Avrupa'da da iyi işler çıkarabilir. Herkes birbirine güveniyor, birbirine sırtını dayıyor. Daha az süre alanlar da çok istekli ve asla moral bozmuyorlar, çünkü biliyorlar ki hoca herkese şans veriyor. Büyük bir aileyiz ve herkes aynı hedef için çalışıyor."