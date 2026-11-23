İstanbul'un Sarıyer ilçesinde dişi aslan görüldüğü ihbarının ardından başlatılan arama çalışmaları sürerken İstanbul Veteriner Hekimler Odası Başkanı Ahmet Yavuz Karaca'dan vatandaşlara önemli uyarılar geldi. AA muhabirine açıklamalarda bulunan Karaca, vatandaşların aslanı aramak veya görüntülemek amacıyla bölgeye gitmemesi gerektiğini belirterek hayvanla karşılaşılması halinde nasıl hareket edilmesi gerektiğini anlattı.

"HIZLI ŞEKİLDE KAÇARLARSA SALDIRABİLİR"

Vatandaşların arama çalışmalarına katılmaması gerektiğini vurgulayan Karaca, "Vatandaşlar, 'Ben de aramalara katılayım, videosunu çekeyim. Takipçi edinmek adına bir şeyler yapayım.' diyerek kesinlikle buna girmesinler. Aslanla karşılaştılar diyelim, karşılaştıkları anda da hayvandan direkt hızlı bir şekilde kaçma durumuna geçtiklerinde hayvan onu av olarak veyahut tehlike olarak algılayıp saldırabilir. Yavaşça görünmeden bölgeden uzaklaşmayı tercih etmeleri ve yetkililere mutlaka haber vermeleri lazım." dedi.

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"AÇ KALDIĞINDA TEHLİKELİ OLABİLİR"

Karaca, kendilerine ulaşan bilgiler doğrultusunda aslanın bir kişi veya kurum tarafından yasal ya da yasa dışı yollarla Türkiye'ye getirilerek beslenmiş olabileceğini değerlendirdiklerini söyledi. Hayvanın insanlar tarafından beslenmeye alışık olması ve aç olmaması nedeniyle şu ana kadar herhangi bir kişiye veya hayvana saldırmamış olabileceğini ifade eden Karaca, bunun tehlikenin ortadan kalktığı anlamına gelmediğini vurguladı.

Karaca, "Ama bu demek değildir ki saldırmayacak. Aç kaldığında, bir de korunma ve kendisini koruma içgüdüsüyle o bölgedeki vatandaşlarımızın dikkat etmesi lazım." ifadelerini kullandı. Hayvanın insanlara alışık görünmesinin vahşi doğasını değiştirmediğini belirten Karaca, saldırgan olarak yetiştirilmiş olması halinde tehlikenin artabileceğini ancak bu konuda henüz bilgi sahibi olmadıklarını aktardı.

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Yaban hayvanlarının bireysel olarak beslenmesinin 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında yasak olduğunu hatırlatan Karaca, bu hayvanların yalnızca özel izinlerle hayvanat bahçeleri için getirilebildiğini belirtti.

ASLANIN SAĞ YAKALANMASI HEDEFLENİYOR

Yetkililerin ve uzmanların bölgede teyakkuz halinde olduğunu söyleyen Karaca, aslanın açlık hissi arttıkça yiyecek bulma içgüdüsüyle hareket edebileceğini belirtti. Bu durumun bölgedeki vatandaşların yanı sıra evcil ve sokak hayvanları açısından da risk oluşturabileceğine dikkat çekti.

Aslanın sağ olarak yakalanmasını istediklerini vurgulayan Karaca, "Anestezik ilaçlarla uzaktan uyuşturucu atılarak önce uyuması, ardından da bir rehabilitasyon merkezine veya hayvanat bahçesine götürülmesi hepimizin dileği ve eminiz ki bu şekilde de bu iş sonlanacaktır." diye konuştu.

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Karaca, yakalanmasının ardından aslanın İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi'nin yaban hayatıyla ilgili birimine nakledileceğini, uzman veteriner hekimler tarafından muayene edilerek sağlık kontrollerinden geçirileceğini belirtti. Hayvanın daha sonra rehabilitasyon merkezine veya hayvanat bahçesine götürülmesinin planlandığını ifade etti.