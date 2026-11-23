Deplasman fobisine Serdal Adalı önlemi
Beşiktaş, Süper Lig'in 12. haftasında Konyaspor'u mağlup ederek bu sezonki 'deplasman fobisini' de yendi... Siyah-beyazlıların Konyaspor karşısında elde ettiği galibiyette Başkan Serdal Adalı'nın maç öncesi oyuncularla yaptığı toplantının da etkili olduğu öğrenildi.
Beşiktaş, milli ara dönüşünde 12. haftada konuk olduğu Konyaspor’u 4-2 mağlup ederek deplasmandaki kötü gidişata son verdi.
Bu sezon Konyaspor maçına kadar dış sahada 11 puan kaybeden siyah-beyazlılar, sadece Fenerbahçe'yi mağlup ederek 3 yenilgi ve 1 beraberlik almıştı.
Galatasaray derbisi öncesinde hata istemeyen Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, kritik Konyaspor maçı öncesinde takımla yakından ilgilendi.
"BEŞİKTAŞ DEPLASMANDA KAZANAMIYOR DİYORLAR..."
Kafileyle Konya’ya giden başkan, maç öncesinde oyuncularla kısa bir toplantı yaptı.
Galatasaray derbisi öncesinde hata istemeyen başkan, “Beşiktaş deplasmanda kazanamıyor diyorlar. Buna en iyi cevabı sahada mücadelenizle verin, taraftarı mutlu edin. Sizlere inanıyoruz” derken, galibiyet primini de iki katına çıkardı.
Beşiktaş 4 golle kazanırken bu sezon ligde İstanbul dışında da ilk kez galip gelmiş oldu.