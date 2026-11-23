İstanbul Valiliği, Sarıyer'e bağlı Uskumruköy Mahallesi'nde aslan görüldüğü yönündeki ihbara ilişkin yürütülen çalışmaların ayrıntılarını açıkladı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, 22 Kasım akşamı spor tesislerinin üst kesimindeki ağaçlık alanda aslan görüldüğü ihbarı üzerine bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. Valilik, 23 Kasım'da ekiplere ulaşan farklı açılardan çekilmiş yeni görüntülerin incelenmesi sonucunda, söz konusu hayvanın aslan veya diğer büyük kedi türlerinden biri olmadığının değerlendirildiğini bildirdi.

HAVADAN VE KARADAN ARAMA YAPILDI

Valilikten yapılan açıklamada, Doğa Koruma ve Milli Parklar, Jandarma ve AFAD ekiplerinin yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Sarıyer Belediyesinin veteriner hizmetleri ekiplerinin de çalışmalara katıldığı belirtildi. Bölgenin termal kameralı dronla havadan, ekipler tarafından ise karadan tarandığı, ayrıca yemleme yapılarak hareket sensörlü fotokapanların kullanıldığı aktarıldı.

REKLAM

GÖRÜNTÜDEKİ HAYVANIN ASLAN OLMADIĞI DEĞERLENDİRİLDİ

Yürütülen saha çalışmalarında bölgede aslan bulunduğuna ilişkin herhangi bir somut bulguya rastlanmadığını açıklayan Valilik, 23 Kasım'da ekiplere ulaşan farklı açılardan çekilmiş yeni görüntülerin de incelendiğini bildirdi. İncelemeler sonucunda görüntülerdeki hayvanın aslan veya diğer büyük kedi türlerinden biri olmadığının değerlendirildiği belirtildi. Valilik, konuyla ilgili yeni bir bilgi ulaşması halinde ekiplerin yeniden değerlendirme yapmak üzere hazır bulunduğunu duyurdu.

İŞTE İSTANBUL VALİLİĞİNİN AÇIKLAMASI

İstanbul Valiliğinin konuya ilişkin açıklaması şöyle:

REKLAM

"22 Kasım 2026 akşamı İstanbul'un Sarıyer ilçesine bağlı Uskumruköy Mahallesi'ndeki spor tesislerinin üst kesiminde bulunan ağaçlık alanda bir aslan görüldüğü yönünde ihbar alınmıştır.

İhbar üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar, Jandarma ve AFAD ekipleri ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Sarıyer Belediyesinin veteriner hizmetleri ekiplerinin katılımıyla bölgede koordineli arama çalışması yürütülmüştür. Alan, termal kameralı dronla havadan ve ekiplerce karadan taranmıştır. Ayrıca yemleme yapılmış ve hareket sensörlü fotokapanlar kullanılmıştır.

Saha çalışmalarında bölgede aslan bulunduğuna dair somut bir bulguya rastlanmamıştır. 23 Kasım 2026 günü ekiplerimize ulaşan, farklı açılardan çekilmiş yeni görüntülerin incelenmesi sonucunda, görüntülerdeki hayvanın aslan veya diğer büyük kedi türlerinden biri olmadığı değerlendirilmiştir.

REKLAM

Vatandaşlarımızın can güvenliğini gözeterek bu yöndeki tüm ihbarları titizlikle değerlendiriyor, gerekli kontrolleri ilgili kurumlarla koordinasyon içinde yürütüyoruz. Ekiplerimiz, konuya ilişkin yeni bir bilgi ulaşması halinde yeniden değerlendirme yapmak üzere hazır bulunmaktadır.