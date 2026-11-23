Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarlarının ardından, kötü hava koşulları ve yıldırımlara neden olan 'Kümülonimbus' bulutu hava trafiğini olumsuz etkiliyor.

Bulutlara yakalanmamak isteyen pilotlar havada tur atmak zorunda kalıyor. Pilotlar, hava trafiğini düzenleyen kontrolörlere gördükleri olumsuz hava koşullarının olduğu koordinatlar konusunda bilgi veriyor. Şiddetli yağış sırasında görüş mesafesinin düşmesinden dolayı İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanı’nda bazı uçaklar başka limanlara yönlendirildi.