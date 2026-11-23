Kahramanmaraş’taki olay, akşam saatlerinde Ertuğrul Gazi Mahallesi’nde meydana geldi. Hüseyin ve Sultan Kaplan’ın yalnız yaşadığı evden gelen kötü kokulardan rahatsız olan komşuları, çiftinin yakınlarını aradı. Eve gelen yakınları, kapıyı açan olmayınca kırarak girdikleri evde Sultan Kaplan’ın cansız bedeniyle karşılaştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

YATALAK EŞ SESİNİ DUYURAMADI

Eve gelen ekipler kadının 3 gün önce hayatını kaybettiğini belirlerken, komşuları da Sultan Kaplan’ı en son cuma günü gördüklerini söyledi. Yatalak ve demans hastası olan, sesini duyuramadığı için eşinin cesediyle 3 gün yaşamak zorunda kalan Hüseyin Kaplan ise ekipler tarafından ambulansla hastaneye götürüldü.

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Doktorların yaptığı incelemede yaşlılığa bağlı olarak hayatını kaybettiği belirlenen Sultan Kaplan’ın cenazesi, olay yerinde yapılan incelenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.