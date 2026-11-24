Koşu son yılların en büyük trendlerinden biri. Özellikle büyükşehirlerde sahiller sabah ya da akşam koşan insanlarla dolu. Yazın sıcak ve nemli havanın verdiği zorluğa rağmen koşu oldukça popüler. Sıcak ve nemli havada vücut ısısını dengelemek zorlaşır. Serin havalarda koşmak yaz günlerine göre daha konforlu olsa da havalar soğuduğunda koşuya eskisi kadar zaman ayrılmayabiliyor.

Halbuki soğuk havalarda koşmak sıcak havalarda koşmaktan daha verimli. Üstelik bu sadece bazı koşucuların kişisel görüşleri değil. Dayanıklılık yarışlarını inceleyen araştırmalar da yüksek sıcaklıkların koşu performansını olumsuz yönde etkileyebildiğini gösteriyor.

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Kış aylarında koşuya devam etmek, düzenli egzersiz yapmanın uyku, ruh hâli ve kalp-damar sağlığı üzerindeki faydalarını korumaya yardımcı oluyor. Ayrıca soğuk havalarda hareketliliğin azalmasının aksi olarak gün ışığında hareket etmek de ruh sağlığına pozitif etkiler getirebiliyor. Bu elbette “ne kadar soğuk, o kadar faydalı” demek değil. Çünkü her şeyde olduğu gibi soğuk havalarda koşmanın da gerekli önlemler alınmazsa negatif etkileri var.

Rüzgâr, yağmur ve ıslak kıyafetler vücudun hızla ısı kaybetmesine neden olabiliyor. Bu yüzden eğer koşuya bir şekilde başladıysanız bunu havalar soğudu diye bırakmamalı ama soğuk havalarda koşarken nelere dikkat etmeniz gerektiğini de çok iyi anlamalısınız.

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KOŞARKEN ÜŞÜMEMEK İÇİN KAT KAT GİYİNMEK DOĞRU MU?

Kış koşusunun en büyük korkusu zaten terleyeceğimiz bu eylemi gerçekleştirirken üşümek! Bu yüzden çoğumuz bu korku yüzünden kışın koşmaya çıkarken kat kat ya da kalın kıyafetler giymesi gerektiğini düşünür. Soğukta koşmanın püf noktası kalın giyinmek değil, katmanları doğru seçmek!

Öncelikle genel koşu kıyafeti seçimindeki ter tutmayan kumaşlar burada da geçerli. Teninize temas eden ilk katmanda teri uzaklaştıran polyester ve nefes alan bir kumaş seçmelisiniz. Pamuklu tişört teri tutarak ıslandığında üşümeyi artırır ama polyester kumaş teri tutmaz ve hızlı kurumanızı sağlar.

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Polyester başlangıç katmanına havaya göre ince bir polar hırkayla ısı yalıtımı sağlayabilirsiniz. Ama eğer rüzgârlı veya yağışlı günlerden birindiyseniz kesinlikle bir rüzgarlık ya da yağmurluk eklemelisiniz. Unutmayın, koşmaya başladığınızda vücudunuz ısınacak. Dışarıdaki havayı olduğundan 10 derece daha sıcak hissetmeye başlayacaksınız. Daha kapıdan çıkarken sıcacık hissettiren kıyafetler, birkaç dakika sonra fazla gelebilir!

Koşarken en çok üşüyen yerlerin başında eller gelir. Elleriniz için eldiven, kulaklarınız için ise bere veya kulaklık bant kullanmanız önemlidir. Kulaklarınız, başınız ve elleriniz soğuktan korunmalı. Ayrıca özellikle yağışlı havalarda tabanı kaymayan bir koşu ayakkabısı seçmelisiniz.

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Su geçirmez ayakkabılar içerideki suyu da dışarı çıkarmadığı için yağmurlu havalarda su geçirmez ayakkabı zannettiğiniz kadar mantıklı olmayabilir çünkü ayaklarınız bir şekilde ıslanacak ve bu su ayakkabıdan çıkamayacağı için ayaklarınız zarar görecektir. Normal bir ayakkabı seçmeli ve ıslanmayı göze almalısınız.

PEKİ, SOĞUĞUN RİSKLERİ VAR MI?

Elbette soğuk havalarda koşarken kıyafetten başka dikkat edilmesi gereken şeyler de var. Örneğin; soğuk ve kuru hava, özellikle astımı olan koşucularda öksürük, hırıltı ve nefes darlığını tetikleyebiliyor. Böyle bir durumdan korunmak için astımı olanların burun ve ağzı örten bir boyunluk takarak soludukları havanın ısınmasına ve nemlenmesine yardımcı olması durumu kolaylaştıracaktır.

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Soğuk havanın bir sınırı var mı? Evet var. Dondurucu soğukta koşmak, özellikle rüzgâr ve yağışlı bir havadaysa hipotermi ve donma riskini de arttırır. Eğer koşuyor olmanıza rağmen şiddetli titreme, uyuşma veya koordinasyon kaybı gibi sorunlar yaşadığınızı fark ederseniz koşuyu durdurmalı ve gerekirse bir doktora başvurmalısınız.

Herhangi bir sağlık probleminiz varsa koşu programını bir profesyonelle hazırlamalısınız.