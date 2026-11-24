Kamu İhale Kanunu’na göre, kamu ihalelerine katılabilmek için Sosyal Güvenlik Kurumuna borç olmaması gerekiyor. Bunun için SGK’dan “borcu yoktur” yazısı getirilmesi isteniyor.

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Sosyal Güvenlik Kurumu, Kamu İhale Genel Tebliğine paralel olarak konuyla ilgili genelgede değişiklik yaptı. Daha önce “borcu yoktur” yazısı verilebilmesi için en fazla 5.000 TL olan borç limiti 50.000 TL’ye yükseltildi.

15 Kasım 2026 tarihi öncesinde ilana çıkılmış ihalelerde yapılacak borç sorgulamalarında 5.000 TL, 15 Kasım 2026 tarihi ve sonrasında ilana çıkılan ihalelerde yapılacak borç sorgulamalarında ise 50.000 TL limiti uygulanacak.

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Örneğin 1 Aralık 2026 tarihinde ilana çıkılan ihale için SGK’dan “borcu yoktur” yazısı talebinde bulunan işletmenin Türkiye genelinde yapılan sorgulama sonucunda 30.000 TL prim aslı ve 5.000 TL gecikme cezası olmak üzere 35.000 TL borcu varsa, toplam borç 50.000 TL’nin altında kaldığından talep ettiği yazı verilecek.

Aynı işverenin Türkiye genelindeki borcunun 50.000 TL’yi aşmış olması halinde borçlu olduğuna dair yazı verilecek.

Borç sorgusunda alt işverenin borcu da asıl işverenin borcuyla birlikte değerlendirilecek. Örneğin işçi çalıştıran işletmenin Denizli’deki iş yerinde 40.000 TL, Gümüşhane’de tescilli alt işverenin ise 15.000 TL borcu varsa bu işverene borcu yoktur yazısı verilmeyecek.

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İşçi çalıştırması nedeniyle işveren olan şirketin adına tescilli iş yerlerinden dolayı borcu olmadığı halde alt işveren olduğu iş yerinden dolayı 87.500 TL borcu varsa, bu şirkete de borcu yoktur belgesi verilmeyecek.

Borcu yoktur yazısı verilirken ortak olunan şirketlerin borcu da dikkate alınacak. Örneğin kendi iş yerinden kaynaklı borcu sadece 9.000 TL olmasına rağmen, ortak olduğu iş yerinden dolayı 60.000 TL borç çıkan şirket borcu yoktur yazısı alamayacak.

4 A VE 4 B KAPSAMINDAKİ BORÇLAR AYRI AYRI DEĞERLENDİRİLECEK

İşçi çalıştıran gerçek kişiliği haiz işverenin 4/a prim borcu, 4/b (BAĞ-KUR) prim borcu ve genel sağlık sigortası prim borcu ayrı ayrı değerlendirilecek.

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Örneğin, çalıştırdığı işçiler nedeniyle 25.000 TL 4/a prim borcu, kendi sigortalılığı kapsamında ise 45.000 TL 4/b prim borcu olan bir işveren, her iki borç türü de 50.000 TL limitinin altında kaldığı için borcu yoktur yazısı alabilecek.

Başka bir örneği ele alalım. Çalıştırdığı işçisi nedeniyle 36.000 TL tutarında 4/a prim borcu, kendi sigortalılığı nedeniyle 10.000 TL 4/b prim borcu ve yine kendi sigortalılığı nedeniyle 39.100 TL genel sağlık sigortası (GSS) prim borcu bulunan işverene de her bir borç türünde 50.000 TL limiti aşılmadığından borcu yoktur yazısı verilecek.

BORCUNU YAPILANDIRANA BORCU YOK YAZISI

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Sosyal Güvenlik Kurumu, prim borcunu yapılandırmış olan mükelleflerin talep etmesi halinde borcu yoktur belgesi veriyor.

Yapılandırılan borcun bir yılda iki taksitten fazla aksatılmaması halinde yapılandırma bozulmuyor. Bununla birlikte, aksatılan taksitlerin toplamının 50.000 TL’yi aşması halinde borcu yoktur yazısı verilmeyecek. Aksatılan iki taksitin toplamı 50.000 TL’yi aşmazsa borcu yoktur belgesi verilecek.