Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre önümüzdeki 24 saat: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Kuzey Ege kıyıları ile Şanlıurfa ve Mardin çevreleri dışında tüm yurdun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, zamanla İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların; İç Anadolu'nun doğusu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Adana, Osmaniye, Erzincan, Tunceli, Erzurum, Ardahan çevreleri ile Antalya'nın doğu, Hatay'ın kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

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İstanbul Parçalı Bulutlu 10° Ankara Yağmurlu 11° İzmir Güneşli 17° Antalya Parçalı bulutlu 21° Trabzon Yağmurlu 21° Bursa Yağmurlu 8° Adana Yağmurlu 21° Diyarbakır Parçalı bulutlu 14° Gaziantep Kısmen Güneşli 16° Ağrı Kısmen Güneşli 11°

Hava sıcaklıklarının kuzeybatı kesimlerden başlamak üzere yurt genelinde hissedilir derecede azalması beklenmektedir. Rüzgarın genellikle güneyli, zamanla Marmara ve yurdun kuzey kıyılarında kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Marmara'nın güneybatısı, Orta Karadeniz kıyılarında kuzeyli, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

BATI KARADENİZ İÇİN SAĞANAK UYARISI

Yağışların; Batı Karadeniz'in kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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SEL VE KAR YAĞIŞI ALARMI

Yurdun kuzeydoğu kesimlerinde görülecek sağanak yağışların, Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz (Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane ve Bayburt) bölümünün genelinde yerel kuvvetli (21-60 kg/m2) olması bekleniyor. Zamanla soğumaya bağlı olarak bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde (1000 m üzeri) karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek kuvvetli yağışların sebep olabileceği sel, su baskını, heyelan, kar yağışı görülecek yerlerde buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın Marmara'nın güneybatısı, Orta Karadeniz kıyılarında kuzeyli, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.