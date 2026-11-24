Anne köpeği ve 8 yavrusunu kurtardılar
Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde sağanak yağışlardan dolayı devrilen duvar ile ağacın altında kalan anne köpek ile yavruları duyarlı gençlerin çabalarıyla kurtarıldı
Giriş: 24 Kasım 2026 - 09:26 Güncelleme:
Diyarbakır Çermik'te devam eden sağanak yağış, Aynalı Mahallesi'nde bir duvarın yıkılmasına, bir ağacın da devrilmesine yol açtı. O esnada duvar dibinde bulunan anne köpek ve yavruları yıkılan duvar ile ağacın altında kaldı.
Bölgede bulunan gençler, köpeklerin havlamalarını duydu.
Ağacı ve duvar enkazını elleriyle kaldıran gençler, anne köpeği ve 8 yavrusunu kurtarmayı başardı.
*Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.
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