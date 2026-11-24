♦ Dr. No (1962): 775 milyon $
♦ Rusya'dan Sevgilerle (1963): 939,1 milyon $
♦ Altın Parmak (1964): 1.416,8 milyon $
♦ Yıldırım Harekatı (1965): 1.464,7 milyon $
♦ İnsan İki Kere Yaşar (1967): 888 milyon $
♦ Kraliçe'nin Hizmetinde (1969): 503,4 milyon $
♦ Ölümsüz Elmaslar (1971): 764,2 milyon $
♦ Yaşamak İçin Öldür (1973): 794,9 milyon $
♦ Altın Tabancalı Adam (1974): 576,8 milyon $
♦ Beni Seven Casus (1977): 920,4 milyon $
♦ Ay Harekâtı (1979): 923,9 milyon $
♦ Yalnız Senin Gözlerin İçin (1981): 776,1 milyon $
♦ Ahtapot (1983): 645,5 milyon $
♦ Ölüme Bir Bakış (1985): 475,3 milyon $
♦ Gün Işığında Suikast (1987): 541,4 milyon$
♦ Öldürme Yetkisi (1989): 433,3 milyon $
♦ Altın Göz (1995): 895,4 milyon $
♦ Yarın Asla Ölmez (1997): 799,9 milyon $
♦ Dünya Yetmez (1999): 759 milyon $
♦ Başka Gün Öl (2002): 803,7 milyon $
♦ Casino Royale (2006): 1.017,8 milyon $
♦ Quantum of Solace (2008): 888 milyon $
♦ Skyfall (2012): 1.628,7 milyon $
♦ Spectre (2015): 1.253,1 milyon $
♦ Ölmek İçin Zaman Yok (2021): 959,9 milyon $
TOPLAM: 21 MİLYAR 844 MİLYON 300 BİN DOLAR
- Daniel Craig, 'Skyfall'un çekimlerine başlamadan önce basın toplantısının düzenlendiği Çırağan Sarayı'nda görülüyor -