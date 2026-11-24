Son günlerde en çok konuşulan kişilerden biri hiç şüphesiz Robert Pattinson...

Yedinci '007 James Bond' olarak kameraların karşısına geçmeye hazırlanan Robert Pattinson'ın sinemanın ikonik karakterinin ağırlığını taşıyıp taşıyamayacağından smokinlerinin kesimine kadar her detay masaya yatırılırken, bu yeni başlangıç aslında 64 yıllık dev bir sinema tarihinin de kapılarını yeniden aralıyor.

- Robert Pattinson -

Bugüne dek çekilen 25 filmle dünyanın en uzun soluklu serisi ünvanını elinde tutan '007 James Bond', günümüz değerleriyle 21 milyar 844 milyon 300 bin dolarlık gişe hasılatıyla kırılması güç bir rekoru elinde bulunduruyor. Başrol seçiminden ona eşlik eden 'Bond Kızları'na, filmlerde gördüğümüz teknolojilerin yıllar sonra gündelik hayatımızın sıradan birer parçasına dönüşmesine kadar sinema kültüründe özel bir konuma sahip olan bu efsanenin mutfağında ise Türkiye'nin çok ayrıcalıklı bir yeri var. Zira bu küresel fenomenin DNA'sında, yaratıcısı Ian Fleming'in derin İstanbul izleri yatıyor.

- Ian Fleming (1908-1964) -

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Her şey 1955'in Eylül ayında başladı. İlk Bond romanı 'Casino Royale'i 1953'te yayımlayan ve İngiliz Deniz İstihbaratı geçmişinin ardından The Sunday Times Gazetesi'nde dış haberler yöneticiliği yapan Ian Fleming, 24. Interpol Genel Kurulu'nu takip etmek üzere İstanbul'a geldi. Fleming'in bu iş gezisi de yakın tarihimizin en çalkantılı olaylarından biri olan 6-7 Eylül Olayları'na denk geldi. Olaylara Beyoğlu sokaklarında bizzat tanıklık eden Ian Fleming, İstanbul'un o dönemdeki kaotik, puslu ve gizemli casusluk atmosferinden derinden etkilendi. İzlenimlerini gazetesinde 'İstanbul'da Büyük Ayaklanma' başlığıyla kaleme aldıktan sonra Türkiye'den Şark Ekspresi ile ayrıldı. İşte o tren yolculuğu, iki yıl sonra yayımlayacağı romanın final sahnelerine doğrudan ilham verdi.

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Ian Fleming, İstanbul'da soluduğu o atmosferi 1957'de yayımlanan beşinci romanı "Rusya'dan Sevgilerle"nin tam merkezine yerleştirdi. Doğu ile Batı'nın kesiştiği Soğuk Savaş İstanbul'unu gizemli bir entrika başkenti olarak kurgulayan Fleming; Ayasofya, Yerebatan Sarnıcı, Kapalıçarşı ve Sirkeci Garı'nı romanın mekân başrolüne taşıdı.

- "Rusya'dan Sevgilerle"de Sean Connery'e başrolde İtalyan oyuncu Daniela Bianchi eşlik etti -

Üstelik Türkiye'nin bu hikâyedeki payı sadece tarihi mekânlarla sınırlı kalmadı. Ian Fleming, romanda '007 James Bond'un İstanbul'daki en sadık dostu ve İngiliz istihbaratının Türkiye şefi olan 'Darko Kerim' karakterini yaratırken, 1955 ziyaretinde tanıştığı ve Beylerbeyi'ndeki yalısında misafir olduğu Oxford mezunu Türk armatör Nâzım Kalkavan'dan esinlendi. Kalkavan'ın dünya kültürlerine hâkimiyeti ve renkli kişiliğinden bir hayli etkilenen Fleming, aralarındaki sohbetlerden cümleleri dahi kitabına birebir aktardı. 1962'de romanından uyarlanan ve serinin ikinci filmi olan yapımın çekimleri için İstanbul'a yeniden gelen Ian Fleming, Kapalıçarşı ve Sirkeci'deki setleri bizzat takip ederek bu şehre olan tutkusunu perçinledi.

- Nâzım Kalkavan, oyuncu Billur Kalkavan'ın babası -

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Ian Fleming'in İstanbul sevdası, serinin üç farklı '007 James Bond' dönemine de damgasını vurdu. 1963'te Sean Connery'li "Rusya'dan Sevgilerle", tarihi yarımadayı ve Şark Ekspresi efsanesini tüm dünyaya tanıttı. 1999'da Pierce Brosnan'ın başrolünde olduğu 'Dünya Yetmez'de bu kez Kız Kulesi, Küçüksu Kasrı ve Boğaziçi'nin güzelliği gözler önüne serildi. 2012'de ise Daniel Craig'li 'Skyfall'un açılış sekansı Eminönü, Kapalıçarşı ve Adana'daki tarihi Varda Köprüsü'nde çekildi. "Rusya'dan Sevgilerle"den 49 yıl sonra 'Skyfall'de korunan dokusuyla Kapalıçarşı'nın yeniden beyazperdeye yansıması, İstanbul'un zamansız ruhunu bir kez daha ortaya koydu.

- 'Skyfall' -

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BİRLEŞİK KRALLIK'TAN OLMA ŞARTI BOZULMADI

Robert Pattinson'ın seçilmesiyle yapımcıların değişmeyen 'Britanya kimliği' kuralı da yeniden hatırlandı; İngiliz ajanını canlandıracak oyuncunun mutlaka Birleşik Krallık veya İngiliz Milletler Topluluğu köklerinden gelmesi şartı bugüne dek hiç bozulmadı.

HANGİ OYUNCU NERELİ VE KAÇ KEZ '007 JAMES BOND' OLDU? • Sean Connery: İskoçya (6 Film) • George Lazenby: Avustralya (1 Film) • Roger Moore: İngiltere (7 Film) • Timothy Dalton: Galler (2 Film) • Pierce Brosnan: Kuzey İrlanda (4 Film) • Daniel Craig: İngiltere (5 Film) • Robert Pattinson: İngiltere - Roger Moore'un rol aldığı '007 James Bond' filmlerinden biri 1974 yapımı 'Altın Tabancalı Adam'dı -

'007 James Bond' serisinin gösterime girdikleri yılın hasılatını günümüze uyarladığımızda, en çok izlenen filminin açılış sahneleri İstanbul'da çekilen 2012 yapımı 'Skyfall' olduğu görülüyor.