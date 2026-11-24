İzmir'de kan donduran olay, 10 Kasım'da, İskele Mahallesi Mithatpaşa Caddesi'nde bir villada meydana geldi.

TEKSTİL SEKTÖRÜNDE TANINIYORDU

İzmir'de Moda Tekstil Konfeksiyoncuları (MTK) Sitesi'nde tekstil ve konfeksiyon sektöründe faaliyet gösteren firmanın sahibi Bekir Kayabaşı'na (72) ulaşamayan yakınları, saat 23.00 sıralarında evine gitti.

KANLAR İÇİNDE BULUNDU

DHA'daki habere göre eve giren yakınları, Kayabaşı'nı kanlar içinde buldu. İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekipleri, kontrollerinde Kayabaşı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

VÜCUDUNDA BIÇAK VE KURŞUN İZLERİ

Vücudunda bıçak ve kurşun izleri bulunan Kayabaşı'nın cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İşlemlerin ardından yakınlarına teslim edilen Kayabaşı, 1 gün sonra Hacı Hasanoğlu Hacı Erdoğan Şener Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Urla Kabristanlığı'nda toprağa verildi.

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600 SAATLİK GÖRÜNTÜ İNCELENDİ

Asayiş Şube, İstihbarat Şube, Olay Yeri İnceleme Şube ve Urla Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cinayetin aydınlatılması için çalışma başlattı. Ekipler, villanın bulunduğu yaklaşık 6.5 dönümlük arazide inceleme yaptı.

BİRÇOK KİŞİNİN İFADESİ ALINDI

İzmir, İstanbul ve Elazığ'da yaklaşık 120 Plaka Tanıma Sistemi (PTS) noktası, 30 Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamerası ve 45 ayrı noktadan temin edilen toplam 600 saatlik görüntü incelenip analiz edildi. Kayabaşı'nın aile bireyleri, yakın çevresi ve iş dünyasından tanıdıkları dahil çok sayıda kişinin ifadesine başvuruldu.

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CİNAYETİ KIZI PLANLAMIŞ

Araştırmalar sonucunda cinayetin, Kayabaşı'nın kızı P.K. (45) tarafından miras nedeniyle planlandığı belirlendi. P.K.'nin erkek arkadaşı S.A. (39) ile birlikte hareket ettiği, aynı zamanda Kayabaşı'nın özel şoförü olan S.A.'nın cinayetin gerçekleştirilmesi için P.K.'nin önceden tanıdığı bir şüpheliyle anlaştığı tespit edildi.

4 ŞÜPHELİ DE TUTUKLANDI

Hazırlıklarını tamamlayan ekipler, 16 Kasım'da operasyon düzenledi. P.K. (45), S.A. (39), H.H.S. (29) ve M.V.A. (32) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklandı.

SIM KARTI DENİZE ATARKEN KAMERAYA YANSIDI

Öte yandan, S.A.'nın yakalanmamak için cep telefonunu önce kırıp ardından denize attığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Deniz polisinin telefonu su altında tespit etmesinin ardından dalgıçlar tarafından denizden çıkarılması da görüntülerde yer aldı.