Almila Ada Çilsal anne oldu
Oyuncu Almila Ada Çilsal, anne olmanın mutluluğunu yaşadı. Kızını kucağına alan Çilsal, bebeğine Yasemin Lia adını verdiğini sosyal medya paylaşımıyla duyurdu
Ünlü oyuncu Almila Ada Çilsal, geçtiğimiz yıl İhsan Çilsal ile hayatını birleştirmişti.
Haziran ayında hamile olduğunu açıklayan 32 yaşındaki oyuncu, ilk kez anne olmanın heyecanını yaşayacağını sevenleriyle paylaşmıştı.
Almila Ada Çilsal, geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kızını kucağına aldığını duyurdu.
Doğum anına ait görüntüleri takipçilerinin beğenisine sunan oyuncu, kızına Yasemin Lia adını verdiklerini de açıkladı.
Almila Ada Çilsal, paylaşımına şu notu düştü: Hayat sana hep en güzel çiçeklerini sunsun, mucizeler hiç eksik olmasın… Yasemin kokulu canım kızımız Yasemin Lia, hoş geldin.
Çilsal'ın mutluluğuna; İsmail Ege Şaşmaz, Özge Ulusoy, Fulya Zenginer, Esra Ruşan, İclal Aydın ve Veda Yurtsever'in de aralarında bulunduğu ünlü isimler ile takipçileri ortak oldu. Oyuncunun paylaşımı, çok sayıda beğeni ve tebrik mesajı aldı.