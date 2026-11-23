Çilsal'ın mutluluğuna; İsmail Ege Şaşmaz, Özge Ulusoy, Fulya Zenginer, Esra Ruşan, İclal Aydın ve Veda Yurtsever'in de aralarında bulunduğu ünlü isimler ile takipçileri ortak oldu. Oyuncunun paylaşımı, çok sayıda beğeni ve tebrik mesajı aldı.