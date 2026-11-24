Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından hazırlanan "Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna düzenlemeyle elektronik belge düzenlemelerinde kapsamlı değişiklikler yapıldı.

"Bilgi Fişi" tanımını yürürlükten kaldıran düzenleme, e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olmayan mükelleflere yeni belge düzenleme seçenekleri sundu. Bu mükellefler, 1 Ocak 2027'den itibaren faturalarını Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi, Taksi Mali Cihazlar veya izin verilen Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlar (YN ÖKC) üzerinden e-Arşiv Fatura olarak düzenleyebilecek.

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Yerli ve yabancı film gösteren sinema işletmeleri, belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda e-Bilet uygulamasına geçerek giriş biletlerini elektronik ortamda düzenlemek zorunda olacak.

İlgili bölümün başlığı, sinema işletmelerinin e-Bilet kullanma zorunluluğunu esas alacak şekilde değiştirildi. Yeni nesil ödeme kaydedici cihazlardan düzenlenen e-Bilet bilgi fişi ve aylık satış raporuna ilişkin ifadeler kaldırıldı.

e-Bilette eğlence vergisine ilişkin bölümde de bilgi fişleri ve aylık satış raporlarına yönelik atıflar çıkarıldı.

Elektronik belge düzenlenmesine izin verilen yeni nesil ödeme kaydedici cihazların arızalanması veya çalınması, kağıt belge düzenlenebilecek durumlar arasına alındı.

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Bu imkânın kullanılabilmesi için arıza veya hırsızlık durumunun ispatlanması ya da belgelendirilmesi gerekecek.

Serbest meslek faaliyeti yürüten hekimlerden, e-Serbest Meslek Makbuzu uygulamasına dahil olan ve 593 sıra numaralı tebliğ kapsamında bu makbuzu düzenleyen yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullananlar, cihazlarını iş yerlerinde bulundurmaları şartıyla POS cihazlarını bulundurmak ve kullanmak zorunda olmayacak.

Tebliğ 1 Ocak 2027 tarihinde yürürlüğe girecek ve hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütecek.