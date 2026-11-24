Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenlerin bireylerin ve toplumun geleceğinin şekillenmesindeki rolüne vurgu yapan Bakan Tekin, paylaşımında, “Bugün gurur duyduğumuz her başarının arkasında dün bize inanan öğretmenlerimiz var.” ifadelerini kullandı.

Öğretmenlerin sabır, emek ve özveriyle geleceğe ışık tuttuğunu belirten Tekin, “Sabrı, emeği ve yüreğiyle yolumuzu aydınlatan, evlatlarımızı geleceğe en güzel şekilde hazırlayan tüm öğretmenlerimize minnettarız.” sözleriyle tüm öğretmenlere teşekkür etti.

İÇİŞLERİ BAKANI ÇİFTÇİ: ÖĞRETMENLERİMİZE ŞÜKRANLARIMI SUNUYORUM

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

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"Kıymetli öğretmenlerimizin sabırla büyüttüğü, inançla yeşerttiği hayaller, bugün bilimde, teknolojide, üretimde ve savunmada milletimizin gurur duyduğu başarılara dönüşüyor. Türkiye Yüzyılı'nı inşa eden nesillerin yetişmesinde emeği olan, evlatlarımızın geleceğine ışık tutan tüm öğretmenlerimize gönülden şükranlarımı sunuyorum."

ADALET BAKANI GÜRLEK: GÖNÜLDEN KUTLUYORUM

Adalet Bakanı Akın Gürlek, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Evlatlarımızın hayallerini büyüten, düşünce dünyalarını zenginleştiren, yeteneklerini keşfetmelerine rehberlik eden ve onları hayata hazırlayan kıymetli öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü gönülden kutluyorum. Geleceğimizin teminatı olan nesillerin yetişmesinde gösterdikleri emek ve fedakarlıklar için tüm öğretmenlerimize şükranlarımı sunuyorum."

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AK Parti, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda öğretmenlerin öğrencilerin hayatındaki önemine dikkat çekerek “Hayallerimize inanan, geleceğimize emek veren öğretmenlerimiz, bugün ulaştığımız her başarıda iziniz var” ifadelerini kullandı.

AK PARTİ: MİNNETTARIZ

AK Parti, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Hayallerimize inanan, geleceğimize emek veren öğretmenlerimiz, bugün ulaştığımız #HerBaşarıdaİzinizVar. Bilginizle yolumuzu aydınlattığınız, sevginizle hayatımıza dokunduğunuz için minnettarız. 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun.”

İYİ PARTİ: İYİ Kİ VARSINIZ

İYİ Parti, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından kutlama mesajı paylaştı.

Paylaşımda, “Başöğretmenimizin açtığı yolda öğrencilerine ışık olan tüm öğretmenlerimizin günü kutlu olsun. İyi ki varsınız!” ifadelerine yer verildi.

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KILIÇDAROĞLU: SEVGİ, SAYGI VE DAYANIŞMA DUYGULARIMLA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenlere hitaben bir mesaj yayımladı. Mesajda şu ifadeler yer aldı:

24 Kasım Öğretmenler Günü'nüzü yürekten kutluyor, Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve ebediyete uğurladığımız bütün öğretmenlerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyorum. İyi ki varsınız. İyi ki bu ülkenin çocuklarına umut oluyorsunuz. Sevgi, saygı ve dayanışma duygularımla..."

*Haberin görselleri DHA ve AA tarafından servis edilmiştir.