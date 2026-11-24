Ailesi kayıp ihbarında bulundu... Öldüren define
Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde, kayıp olarak aranan 45 yaşındaki Mustafa Yeşilyurt'un, define ararken göçük altında kalarak hayatını kaybettiği belirlendi. Yeşilyurt'un kesin ölüm nedeninin otopsi sonucunda netleşeceği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor
Kırıkkale'de olay, 21 Kasım'da Balışeyh ilçesi Kenanobası köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 45 yaşındaki Mustafa Yeşilyurt'tan haber alamayan ailesi, jandarmaya kayıp ihbarında bulundu.
İZİNSİZ KAZIDA GÖÇÜK ALTINDA KALDI
İHA'daki habere göre ihbar üzerine jandarma ekipleri, Yeşilyurt'u bulmak için arama çalışması başlattı. Ekipler, Yeşilyurt'un köy sınırları içinde izinsiz define kazısı yaparken göçük altında kaldığını belirledi.
OLAY YERİNDE CAN VERMİŞ
Bunun üzerine kazı alanına AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. AFAD ve jandarma ekipleri, Yeşilyurt'u toprak altından çıkardı. Sağlık ekipleri, Yeşilyurt'un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
ÖLÜMÜ OTOPSİYLE NETLEŞECEK
Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasının ardından kazı çukurunda güvenlik tedbiri alındı. Yeşilyurt'un kesin ölüm nedeninin otopsi sonucunda belirleneceği öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.